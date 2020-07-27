В Бишкеке устраняют дефекты на отремонтированных по гранту КНР дорогах

В Бишкеке устраняют дефекты на дорогах, отремонтированных за счет гранта КНР в рамках реализации первой фазы проекта. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, на каждую улицу давалась двухгодичная гарантия, срок которой истекает этой осенью. По условиям договора все обнаруженные за это время дефекты подрядчик исправляет за свой счет.

«Сейчас идут работы на 20 улицах, остальные 28 отремонтируют следом, все работы будут завершены до окончания строительного сезона», — отметили в муниципалитете.

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По информации пресс-службы, дефекты выявляет межведомственная комиссия в составе специалистов городских инженерных и строительных служб, районных акимиатов, МТУ и представителей подрядной организации.

«Среди выявленных дефектов, а их немного, учитывая объемы проведенных работ, — это некачественные бордюры и ирригационные лотки, их заменят новыми. На некоторых тротуарах наблюдается просадка брусчатки. Вопросов к качеству проезжей части практически не возникает», — подчеркнули в мэрии.

В рамках первой фазы развития улично-дорожной сети построены и отремонтированы 48 улиц общей протяженностью более 93 километров.

Отметим, что в ходе второй фазы планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 дорог общей протяженностью более 70 километров, причем половина улиц находится в жилмассивах. Многие из этих дорог будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств Китая. Но работы пока не начаты.