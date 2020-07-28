В Бишкеке 28 июля без осадков. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День уменьшился до 14 часов 37 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 27, 28;

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Татыбубу, Саранжы Бокой, Ашар, Араба, Уркор, Толстого);

9.30-14.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй, Саадаева, Профессора Зимы, Боталиева, Щербакова, Кокчетавская);

9.30-19.30 — отрезки улиц Жумабека, Фрунзе, Гоголя, Баетова, переулок Семашко;

9.30-18.00 — отрезки улиц Салиевой, Целиноградской, проспекта Жибек Жолу, улиц Чокморова, Тимирязева, Уметалиева, Боконбаева, Акиева, Нарвской, Каракумской;

9.30-19.00 — район «Верхний Токол» (улицы Армейская, Литовская);

9.30-17.30 — жилмассивы «Колмо» (улицы Азаттык, Жийделу, Ай-Кол), «Кубаныч» (улицы Алтын Бешик, Долон, Козубаглан);

14.00-18.00 — жилмассив «Жениш»;

14.00-17.00 — улицы Лумумбы, 70, Тыныстанова, 38.

До 31 июля не будет горячей воды:

проспекты Шабдана Баатыра, 97, 99; Чуй, 26, 52, 105, 107, 111, 113, 115, 115а, 117, 119, 121, 123, 123/5, 125;

улицы Герцена, 95а; Суюмбаева, 18, 80; Гоголя, 109, 111, 113;

детсады № 100, 178, 124;

поликлиника № 8;

здание Свердловской районной администрации.

Перекрытые дороги

отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее

отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева. Подробнее

отрезок улицы Токтогула между улицами Орозбекова и Панфилова. Подробнее

У кого намечается той

Калича Умуралиева

Родилась 28 июля 1956 года. Директор муниципального предприятия «Городские парки».

Памятные даты

Появился город Кадамджай

Возник как поселок металлургов при сурьмяном комбинате. Указом от 28 июля 1938 года поселение при руднике «Кадамджай» Халмионского района преобразовано в одноименный рабочий поселок. В 1948-м переименован во Фрунзе. После распада СССР вновь стал Кадамджаем.

27 сентября 2012 года получил статус города районного значения.

Всемирный день борьбы с гепатитом

Ежегодно 28 июля во многих странах проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B.

Вирусы гепатита считаются одним из основных факторов риска для здоровья человечества. По данным ВОЗ, гепатит поразил около 2 миллиардов человек в мире, то есть каждого третьего жителя планеты. В некоторых государствах вирусным гепатитом А переболела большая часть населения, а десятая часть жителей является носителем вирусов гепатита В и С.

Люди, которые меняли мир

Расстрелян Максим Аммосов

Фото open.kg. Максим Аммосов

Активный участник борьбы за установление советской власти в Сибири по указанию ЦК ВКП(б) 18 марта 1937 года приехал в столицу Киргизии Фрунзе. 22 марта его избрали первым секретарем.

Под непосредственным руководством Максима Аммосова принята Конституция Киргизской ССР.

В июле 1937-го на I съезде КП(б) Киргизии избран первым секретарем Центрального комитета Компартии республики.

Максим Аммосов арестован по ложному обвинению 16 ноября 1937 года во Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938-го в Москве. Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956 года.