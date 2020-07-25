Мастер, который узнает свой комуз вслепую из сотен. Как хобби стало искусством

Житель села Кара-Ой Эсенкул Бектурганов — мастер по комузам — превратил свое детское хобби в настоящее искусство. На счету 74-летнего аксакала больше тысячи изготовленных инструментов. Каждый из них имеет свое особое звучание и уникальность.

Эсенкул Бектурганов поделился с 24.kg секретами своего мастерства.

Фото 24.kg. Мастер по изготовлению комузов Эсенкул Бектурганов

Неприметный дом, утопающий в зелени, прямо на центральной трассе. Здесь живет мастер по изготовлению комузов. Журналиста из Бишкека здесь совершенно не ждали, свалился, что называется, как снег на голову. Выслушав цель визита, Эсенкул Бектурганов пригласил в святая святых — небольшую мастерскую. Именно здесь на свет появляются уникальные инструменты.

Свой первый комуз Эсенкул Бектурганов сделал в восьмом классе.

«Тогда интернета не было. Приходилось прислушиваться к советам убеленных сединой аксакалов, но и доходить своим умом. Впоследствии большую часть жизни делал комузы, скорее, для интереса — дарил на день рождения друзьям и знакомым. Более 20 лет назад освоил эту сложную профессию», — рассказывает собеседник.

Читайте по теме Главный бренд страны. В Кыргызстане ширдаки и ала-кийизы рискуют исчезнуть

Сегодня во всей округе изготовителей комузов можно пересчитать по пальцам одной руки. Наш герой занимает в этом списке одно из первых мест.

На стенах мастерской в длинный ряд развешаны пахнущие свежим лаком и ждущие своего потенциального покупателя готовые инструменты. Они на любой вкус и размер: чуть поменьше — детские, остальные — для взрослых. В углу на стеллажах аккуратно сложены заготовки будущих комузов, лаки, краски, клей.

С женой Анипой живут более 50 лет. У крепкой семейной пары пятеро взрослых детей, почти все они осели в столице. Зато сейчас в летний период бабушке и дедушке не дают скучать внуки. Их у них 16.

Во время беседы Эсенкул Бектурганов посетовал, что никто из детей не только не перенял ремесло, но и совсем не интересуется игрой на инструментах. Нет у старого мастера и учеников, кому бы он смог передать дело.

«Сегодня никто из молодежи не хочет интересоваться секретами старых мастеров. Требуется не только желание, но и большая усидчивость. Вот и не идет народ в это народное ремесло», — говорит аксакал.

Очень трудоемкий процесс — создание комуза, не каждому из нынешнего поколения такое по силам. Эсенкул Бектурганов

На изготовление одного инструмента уходит больше двух недель. Самые лучшие комузы, оказывается, получаются из урючного дерева. Древесину приходится искать по всему региону. Многие односельчане, зная об этом, сами привозят мастеру стволы деревьев. Потом в огромном казане годные для поделок заготовки варятся несколько часов. Требуется также длительный процесс специальной просушки. И лишь после этого урючине необходимо придать форму будущего комуза. В ход идут специальные режущие инструменты. Все ненужное отсекается, и на рабочем столе появляется основа будущего шедевра. Затем все это собирается в одно целое и склеивается специальным клеем, покрывается лаком. По желанию заказчика наносится национальный узор.

Фото 24.kg. У Эсенкула и Анипы Бектургановых 16 внуков

«Всю свою творческую работу я чередую с домашними хлопотами. Утром, пока не жарко, копаюсь в огороде, ухаживаю за домашней скотиной — баранами, коровами, лошадьми. Когда устаю от физической нагрузки и чувствую потребность в творчестве, иду в мастерскую. Могу просидеть там до поздней ночи. Взяв в руки пахнущую особой свежестью заготовку, сливаюсь с ней в одно целое. Лишь только тогда можно надеяться, что сможешь изготовить хороший инструмент. Любой свой комуз я даже с закрытыми глазами всегда распознаю среди сотен других», — рассказывает Эсенкул Бектурганов.

Частые гости в этом доме сегодня — иностранцы. Они знают истинную цену народным ремеслам. Чаще это граждане Китая. И японцы вместо сувениров предпочитают увозить к себе на родину кыргызские национальные инструменты. Собеседник признался, что его работы хранятся не только в странах СНГ, но и США и Великобритании.