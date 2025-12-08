Ансамбль «Жибек»: кыргызская музыка, которая звучит за границей

В современном мире именно искусство остается тем пространством, где человек учится дисциплине, терпению и уважению к своему делу. Об этом напоминает Уулкыз Ирсаканова — музыкант с более чем 30-летним опытом, преподаватель игры на комузе в Бишкекском музыкально-педагогическом институте имени Таштана Эрматова.

Она не только музыкант, но и по совместительству руководитель ансамбля «Жибек», ставшего в этом году лауреатом международного фестиваля в Казани. В интервью 24.kg Уулкыз поделилась своим опытом и рассказала, каково это — идти за своей мечтой.

Фото из личного архива

Как все началось

С детства у Уулкыз Ирсакановой была мечта — танцевать, но судьба привела ее в музыкальную школу. Из-за отсутствия мест на танцах сестра предложила ей попробовать комуз — и это решение изменило ее жизнь.

«Мне просто понравилось исполнять на инструменте, и я осталась», — вспоминает собеседница.

Она начала играть в девять лет и с тех пор посвятила комузу более 30 лет.

Музыка как школа характера

Для Уулкыз музыка — это не только творчество, но и дисциплина.

«Каждое произведение требует времени и труда. Инструмент — как живой организм, он чувствует твое настроение», — отмечает она.

Главное в обучении, по словам педагога, — регулярность. Один пропущенный урок способен выбить ученика из общего темпа.

Как пришла в АУЦА

Работа в АУЦА началась с мастер-класса для иностранных студентов. Там выяснилось, что университет обладает национальными инструментами, но не имеет преподавателя. Через месяц Уулкыз Ирсаканову пригласили на собеседование.

Сегодня она совмещает преподавание в АУЦА и Музыкально-педагогическом институте, обучая и студентов, и детей.

Первые шаги учеников

Многие новички сталкиваются с тем, что у них нет собственного инструмента. Кроме того, на первых занятиях пальцы быстро устают, что тормозит процесс обучения. Но если ребенку действительно интересно, он останется, уверена педагог.

С взрослыми проще: они приходят осознанно и более ответственно относятся к занятиям.

Ансамбль «Жибек»

Одно из любимых произведений Уулкыз — «Маш ботой» Атая Омонулова. Для начинающих же она выбирает легкие кюи — «Сулуу кыз», «Жаштар маршы».

Отдельная гордость преподавателя — ансамбль комузистов «Жибек», названный в честь ее дочери. Коллектив выступает несколько лет и регулярно участвует в концертах.

В этом году ансамбль добился серьезного успеха: стал лауреатом I степени международного фестиваля «Россия — Восток: Восточный базар в Казани».

В конкурсе участвовали коллективы из 15 стран, более 50 ансамблей и музыкальных групп. Выступление студентов под руководством Уулкыз Ирсакановой высоко оценили члены жюри.

Фото из личного архива

Пожелания молодым музыкантам

Каждый семестр педагог ставит цель — вывести учеников на сцену. Для многих это первое выступление в жизни, и оно помогает преодолеть страх.

Уулкыз напоминает молодым исполнителям: «Музыка требует 1 процента таланта и 99 процентов труда. Постоянная практика важнее всего».

Она мечтает, чтобы кыргызская музыка звучала не только в КР, но и далеко за ее пределами.