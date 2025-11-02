16:34
В музее Уркуи Салиевой откроется выставка национальных музыкальных инструментов

В музее Уркуи Салиевой пройдет выставка национальных музыкальных инструментов. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики.

Уточняется, что 3 ноября в музее имени Уркуи Салиевой (филиал Национального историко-археологического музейного комплекса «Сулайман-Тоо») откроется выставка «Национальные инструменты – звучание наследия».

Цель мероприятия – популяризация исторического и духовного наследия кыргызского народа через национальные музыкальные инструменты, сохранение культурных ценностей и повышение интереса к ним у подрастающего поколения.

На выставке будут представлены такие народные инструменты, как комуз, кыл кяк, флейта и добулбас.

Каждый экспонат отражает быт, образ жизни, мелодичность и душу кыргызского народа. Комуз – струнный инструмент, широко распространенный в народе, а кыл кяк – смычковый инструмент, исполняющий мелодии с глубоким смыслом. Эти инструменты и сегодня ценятся как живое наследие и включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, говорится в сообщении.
 
