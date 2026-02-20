Пресс-секретарь президента встретился с японской комузчу, покорившей соцсети

Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов встретился со студенткой из Японии Айей, которая покорила кыргызстанцев в соцсетях своей любовью к национальной культуре.

Айя приехала в Кыргызстан в 2025 году. За это время она не только выучила язык, но и мастерски освоила игру на комузе, а ее видео в национальной одежде стали вирусными, вызвав искреннее восхищение пользователей.

«Я видел сюжет о вас на национальном телеканале. Вы не просто учитесь здесь, а изучаете нашу культуру и рассказываете о ней в Японии. Это тепло воспринял не только я, но и весь народ Кыргызстана. Ваша деятельность — пример того, как укрепляется дружба между нашими странами», — отметил Аскат Алагозов.

Сама Айя рассказала, что учится в КНУ и работает в Кыргызско-Японском центре, где и начала брать уроки комуза. Девушка призналась, что ее любимое слово в кыргызском языке — «кооз» (красиво). Она уже успела посетить Иссык-Куль, Сон-Куль и особенно полюбила село Арашан за его природу.

В завершение встречи Аскат Алагозов подарил гостье книгу Чингиза Айтматова «Белый пароход». Айя пообещала, что продолжит открывать Кыргызстан для своих соотечественников.

Стоит отметить, что японские студенты и волонтеры часто становятся любимцами кыргызстанцев: их бережное отношение к традициям, знание языка и искренность всегда находят живой отклик в сердцах местных жителей.