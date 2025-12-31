«Комуз Самурай»: как японцы осваивают кыргызские мелодии

Группа молодых японцев, прибывших в Кыргызстан по работе и учебе, создала необычный коллектив — «Комуз Самурай». В свободное время иностранцы изучают язык и осваивают национальный инструмент.
Накануне Нового года они провели музыкальное состязание (күү-таймаш) с профессиональным ансамблем «Ибарат».
Офис, школа и комуз: кто вошел в состав «японского» ансамбля
Участники «Комуз Самурай» живут в Кыргызстане от нескольких месяцев до трех лет.
-
Дольше всех Андо Такехиро, который работает в офисе JICA в Бишкеке с 2022 года.
-
Ясукава Мисуги — волонтер JICA, преподает английский язык в школе в Токмоке.
-
Нацуми Рейна работает специалистом по укреплению здоровья в ЦСМ Жайылского района.
-
Шинохара Мию и Тамаи Хидэкадзу проходят стажировку в Кыргызско-японском центре и находятся в Кыргызстане всего несколько месяцев.
Состав группы постоянно обновляется: когда кто-то возвращается в Японию, его место занимает новый энтузиаст. Поэтому ансамбль продолжает жить и радовать людей своими выступлениями.
Японский авангард: как классический музыкант стал изучать күү (кюи)
Андо Такехиро одним из первых увлекся комузом. До приезда в Бишкек в 2022 году играл на скрипке в оркестре, но профессионально музыкой не занимался. Здесь решил продолжить занятия на струнном инструменте и попробовал комуз.
Его первыми наставниками стали Гульбара Байгашкаева и Закирбек Дуйшонбек уулу.
Часть ребят на занятия комузом воодушевили концерты оркестра «Камбаркан» и выступления известных музыкантов. Сейчас они занимаются у преподавателей Бека Алагушева, Айсаны Оморовой и педагогов фонда «Устат-шакирт», в том числе в Кара-Балте.
Бешбармак и честность: что покорило японцев в Кыргызстане
Рассказывая о жизни в Кыргызстане, участники ансамбля чаще всего отмечают природу и дружелюбие людей. Их впечатляют горы, джайлоо и возможность проводить время на свежем воздухе.
Некоторые истории запомнились им особенно. Как-то один из участников отправился в горы и познакомился там с местным жителем. Задержавшись допоздна, пропустил маршрутку, и новый знакомый отвез его домой бесплатно. Другой потерял кошелек, который ему вернули с деньгами. По словам ребят, эти и другие случаи подтвердили гостеприимство и честность местных жителей.
Японцы любят кыргызскую кухню, особенно бешбармак, манты, блюда из баранины и конины.
Они считают Кыргызстан великолепной страной, по которой будут скучать, когда их программы подойдут к концу, и они вернутся на родину.
Дуэль на струнах: как японцы состязались с мастерами фольклора
Соперниками японцев выступили профессионалы из ансамбля «Ибарат» под руководством отличника культуры КР Толгонай Осмоновой. В составе коллектива — Жакыпов Бакдоолот, Камчыбек уулу Барсбек, Туратбек уулу Бакай, Курбанбаев Илим, Нурманбетова Сезим и Раимакунов Эльхан.
Ансамбль участвовал в международных конкурсах и выступал в Германии, Чехии и Франции. Коллектив известен участием в культурных проектах и флешмобах, посвященных произведениям кыргызских композиторов.
Музыканты исполнили классику: «Маш Ботой» Атая Огомбаева и «Эрке сары» Руслана Жумабаева.
Планы на будущее: кыргызские мелодии в Стране восходящего солнца
Хотя участники «Комуз Самурай» — непрофессиональные музыканты, ансамбль выступал на нескольких крупных мероприятиях в Кыргызстане. Часть участников показывала свое мастерство на EXPO в Осаке. В планах освоить больше кыргызских произведений, а по возвращении на родину знакомить с комузом своих соотечественников.