«Комуз Самурай»: как японцы осваивают кыргызские мелодии

Группа молодых японцев, прибывших в Кыргызстан по работе и учебе, создала необычный коллектив — «Комуз Самурай». В свободное время иностранцы изучают язык и осваивают национальный инструмент.

Накануне Нового года они провели музыкальное состязание (күү-таймаш) с профессиональным ансамблем «Ибарат».

Офис, школа и комуз: кто вошел в состав «японского» ансамбля

Участники «Комуз Самурай» живут в Кыргызстане от нескольких месяцев до трех лет.

Дольше всех Андо Такехиро, который работает в офисе JICA в Бишкеке с 2022 года.

Ясукава Мисуги — волонтер JICA, преподает английский язык в школе в Токмоке.

Нацуми Рейна работает специалистом по укреплению здоровья в ЦСМ Жайылского района.

Шинохара Мию и Тамаи Хидэкадзу проходят стажировку в Кыргызско-японском центре и находятся в Кыргызстане всего несколько месяцев.

Фото 24.kg. Коллектив «Комуз Самурай»

Игра на комузе для них — не просто хобби, а способ лучше понять страну, в которой они живут. Сроки обучения у всех разные: кто-то играет три года, а кто-то, как Тамаи Хидэкадзу, начал всего месяц назад.

Состав группы постоянно обновляется: когда кто-то возвращается в Японию, его место занимает новый энтузиаст. Поэтому ансамбль продолжает жить и радовать людей своими выступлениями.

Японский авангард: как классический музыкант стал изучать күү (кюи)

Андо Такехиро одним из первых увлекся комузом. До приезда в Бишкек в 2022 году играл на скрипке в оркестре, но профессионально музыкой не занимался. Здесь решил продолжить занятия на струнном инструменте и попробовал комуз.

Его первыми наставниками стали Гульбара Байгашкаева и Закирбек Дуйшонбек уулу.

По словам Андо, живое звучание комуза и особая манера исполнения кыргызских мелодий вдохновили его глубже изучать традиционную музыку — не только технику, но и историю произведений. В итоге он начал мотивировать коллег и помогать им с покупкой инструментов.

Часть ребят на занятия комузом воодушевили концерты оркестра «Камбаркан» и выступления известных музыкантов. Сейчас они занимаются у преподавателей Бека Алагушева, Айсаны Оморовой и педагогов фонда «Устат-шакирт», в том числе в Кара-Балте.

Бешбармак и честность: что покорило японцев в Кыргызстане

Рассказывая о жизни в Кыргызстане, участники ансамбля чаще всего отмечают природу и дружелюбие людей. Их впечатляют горы, джайлоо и возможность проводить время на свежем воздухе.

Некоторые истории запомнились им особенно. Как-то один из участников отправился в горы и познакомился там с местным жителем. Задержавшись допоздна, пропустил маршрутку, и новый знакомый отвез его домой бесплатно. Другой потерял кошелек, который ему вернули с деньгами. По словам ребят, эти и другие случаи подтвердили гостеприимство и честность местных жителей.

Японцы любят кыргызскую кухню, особенно бешбармак, манты, блюда из баранины и конины.

Они считают Кыргызстан великолепной страной, по которой будут скучать, когда их программы подойдут к концу, и они вернутся на родину.

Дуэль на струнах: как японцы состязались с мастерами фольклора

Соперниками японцев выступили профессионалы из ансамбля «Ибарат» под руководством отличника культуры КР Толгонай Осмоновой. В составе коллектива — Жакыпов Бакдоолот, Камчыбек уулу Барсбек, Туратбек уулу Бакай, Курбанбаев Илим, Нурманбетова Сезим и Раимакунов Эльхан.

Ансамбль участвовал в международных конкурсах и выступал в Германии, Чехии и Франции. Коллектив известен участием в культурных проектах и флешмобах, посвященных произведениям кыргызских композиторов.

Музыканты исполнили классику: «Маш Ботой» Атая Огомбаева и «Эрке сары» Руслана Жумабаева.

Встреча двух творческих коллективов прошла в этно-ресторане Aiyl. В формате күү-таймаша музыканты исполнили произведения известных авторов и народные мелодии. Прозвучали «Маш ботой» Атая Огомбаева, «Эрке сары» Руслана Жумабаева, и многие популярные мелодии.

Планы на будущее: кыргызские мелодии в Стране восходящего солнца

Хотя участники «Комуз Самурай» — непрофессиональные музыканты, ансамбль выступал на нескольких крупных мероприятиях в Кыргызстане. Часть участников показывала свое мастерство на EXPO в Осаке. В планах освоить больше кыргызских произведений, а по возвращении на родину знакомить с комузом своих соотечественников.

Фото 24.kg. Коллектив «Комуз Самурай»

Участники поблагодарили этноресторан Aiyl за предоставленную локацию и теплый прием, благодаря которым встреча и музыкальное состязание прошли в теплой атмосфере.