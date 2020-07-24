В городе Ош подросток попрошайничает, чтобы купить лекарства больной матери

В Оше за попрошайничество задержали 12-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба УВД южной столицы.

По ее данным, 22 июля инспекция по делам несовершеннолетних задержала подростка. Он сказал, что собирает деньги для больной матери.

«Инспекторы ознакомились с условиями жизни мальчика и убедились, что у него действительно больная мать, она не в состоянии работать. Квартира, в которой они проживают, съемная, условий в ней нет. Врачи прописали женщине лекарства на 7 тысяч сомов. Адилет попрошайничал, чтобы собрать эту сумму. Инспекторы купили женщине необходимые лекарства и передали 5 тысяч сомов на продукты. Когда подростку дали деньги на мороженое, он передал их матери», — отмечают в УВД.

«У семьи тяжелое социальное положение. У матери мальчика серьезные проблемы со здоровьем. У них нет родственников, которые оказали бы им поддержку. Родные выгнали женщину с ребенком из дома после смерти мужа. Они нуждаются в постоянной поддержке», — добавили инспекторы по делам несовершеннолетних.

В УВД просят неравнодушных граждан помочь семье. Желающие поддержать мать и ее ребенка могут обратиться к лейтенанту милиции Айчурок Артыковой по номеру 0999699969.