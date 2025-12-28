Камчыбек Ташиев подарил в Караколе квартиру матери-одиночке шестерых детей

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вручил ключи от трехкомнатной квартиры 51-летней жительнице Каракола, матери шестерых детей Эльзе Тюрегелдиевой. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Женщина одна воспитывает шестерых детей, не имела собственного жилья и проживала в съемной квартире. В начале декабря она направила письмо главе ГКНБ с просьбой о помощи.

Он откликнулся и распорядился выделить семье жилье.

Эльзе Тюрегелдиевой вручены ключи и документы на трехкомнатную квартиру со всеми удобствами, бытовой мебелью, а также небольшие подарки для детей. Камчыбек Ташиев пожелал матери и детям крепкого здоровья, благополучной жизни и светлого будущего.