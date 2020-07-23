Новую больницу в городе Ош построят на территории детской инфекционной клиники

Новую больницу в Оше построят на территории детской инфекционной городской клиники. Об этом 24.kg сообщили с мэрии города.

По их данным, сейчас готовится проект строительства, которое должно начаться уже на следующей неделе.

«Территория детской больницы большая, поэтому там выделен участок. Сейчас идет проектирование. Как и было ранее заявлено, все расходы на себя берет правительство», — отметили в мэрии и добавили, что успеют в определенные главой правительства Кубатбеком Бороновым сроки.

Однако пока неизвестно, кто выступает подрядчиком строительства.

Отметим, ранее премьер-министр заявил о необходимости в кратчайшие сроки построить больницы в Бишкеке и Оше. Он поручил начать строительные работы уже на следующей неделе. Ответственным органом является Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Министерство здравоохранения ответственно за оснащение больниц необходимым медицинским оборудованием и подбор кадров.