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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Новую больницу в городе Ош построят на территории детской инфекционной клиники

Новую больницу в Оше построят на территории детской инфекционной городской клиники. Об этом 24.kg сообщили с мэрии города.

По их данным, сейчас готовится проект строительства, которое должно начаться уже на следующей неделе.

«Территория детской больницы большая, поэтому там выделен участок. Сейчас идет проектирование. Как и было ранее заявлено, все расходы на себя берет правительство», — отметили в мэрии и добавили, что успеют в определенные главой правительства Кубатбеком Бороновым сроки.

Однако пока неизвестно, кто выступает подрядчиком строительства.

Отметим, ранее премьер-министр заявил о необходимости в кратчайшие сроки построить больницы в Бишкеке и Оше. Он поручил начать строительные работы уже на следующей неделе. Ответственным органом является Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Министерство здравоохранения ответственно за оснащение больниц необходимым медицинским оборудованием и подбор кадров. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160466/
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