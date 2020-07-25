Карантинное лето. Места для отдыха близ Бишкека

Вспышка коронавируса наложила свой отпечаток на летний отдых кыргызстанцев. Вариантов не так много. Ведь кроме комфортного времяпрепровождения нужно еще думать о том, чтобы соблюдать режим дистанцирования.

Если перспектива плавать в бассейне или изучать достопримечательности вас не прельщает, то можно провести время на ближайшей базе отдыха. Благо, что в окрестностях Бишкека их более чем достаточно.

Национальный колорит

Фото из интернета. Отдохнуть можно на одной из баз отдыха, расположенных в горах

Например, сразу на выезде из столицы расположен этнокомплекс Supara. Он отражает кочевую жизнь кыргызов, их быт, культуру и традиции. В этнокомплексе расположены семь юрт, отличающихся друг от друга размером, дизайном интерьера и стилем. Этнокомплекс также имеет самую большую в мире юрту вместимостью 230 человек для корпоративных и торжественных мероприятий. Есть и юрта «Ордо» с прилегающим к ней газоном для проведения масштабных мероприятий, свадеб, фестивалей.

У комплекса имеется второй филиал — гостиничный в ущелье Чункурчак. Для отдыхающих здесь представлены «Бешик бунгало» в виде кыргызской национальной колыбели из экологически чистых материалов со всеми условиями, а также двухместные номера в юртах с видом на ущелье.

Всего в 25 километрах от города на высоте 1,8 тысячи метров над уровнем моря расположена база отдыха Kara Bulak eco resort. На территории 15 меблированных коттеджей со стеклянными потолками, кабинки для отдыха, баня и конференц-зал (для корпоративных заказов). Возможны экскурсии на лошадях и джипах, кумысолечение.

Чуть ближе к столице расположен этнографический комплекс «Кыргыз айылы». Он находится недалеко от села Татыр. Там есть гостиничные номера, ресторан, можно приехать отдохнуть всего на день. Из развлечений гостям предлагают катание на лошадях, рыбалку, стрельбу из лука. Часто в комплексе организуются кыргызские национальные игры.

В Аламединском ущелье есть комплекс отдыха «12 каминов» с рестораном, банкетным залом «Юрта», коттеджами, VIP-беседками, баней и топчанами.

Зоны отдыха

Фото из интернета. Вокруг Бишкека есть множество центров отдыха, где всегда рады гостям

В селе Мраморном расположена живописная зона отдыха «Хижина дяди Тома». Здесь есть беседки и детские площадки. Летом для всех желающих предусмотрены рыбалка и водные развлечения.

В 15 километрах от Бишкека, в селе Кара-Жыгач, находится гольф-клуб «Кленовый лист», где можно не только поиграть в гольф, но и прогуляться по территории, посидеть за чашечкой кофе в уютном кафе в стиле прованс.

В селе Беш-Кунгей, всего в 10 минутах езды от Бишкека, работает центр отдыха «Ак-Эммир Village». Для детишек на территории имеется игровая площадка. На территории центра есть множество уютных топчанов и столиков, расположены на большом расстоянии друг от друга. Так что о соблюдении социальной дистанции можно не переживать.

В селе Кок-Джар работает загородный комплекс «Хуторок». На территории есть гостиница, кафе, беседки, детская зона. Можно здесь и половить рыбку. Поэтому комплекс вполне подойдет для воскресной семейной поездки.

Пожалуй, самым отдаленным на сегодня можно считать центр отдыха «Гавайи». Он находится в Токмаке. Из развлечений на территории центра есть зоопарк и свой пруд с пляжем. Для отдыхающих также предусмотрена возможность покататься на лодках и катамаранах. Есть здесь и свой гостиничный комплекс на случай, если вы решите задержаться на несколько дней.

Соблюдаем правила безопасности

Сидеть все лето в четырех стенах невозможно. Хочется на свежий воздух, смены обстановки и новых впечатлений. Но помните, что пандемия COVID-19 еще не закончилась.

По-прежнему нужно соблюдать правила безопасности:

носите маски и перчатки;

соблюдайте социальную дистанцию;

избегайте мест, где много людей;

пользуйтесь антисептиками;

не трогайте лицо.

И помните, что в сегодняшней ситуации нужно в первую очередь думать о своем здоровье. Это значит, что иногда лучше отказаться от посещения кафе или зоны отдыха в пользу безопасности. На крайний случай всегда можно найти место, где практически нет посетителей.