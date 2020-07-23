Минздрав КР: статистика смертности, указанная в New York Times, некорректная

Влиятельная газета The New York Times ранее сообщила, что Кыргызстан занял первое место в мире по количеству новых случаев и смертей от COVID-19 за последние семь дней. В Министерстве здравоохранения КР новость назвали некорректной и объяснили, почему указанные данные не соответствуют действительности.

«Как известно, Кыргызской Республикой принято решение объединить статистику по COVID-19, подтвержденному лабораторно (U07.1) и подтвержденному клинико-эпидемиологически (U07.2). В связи с этим в цифрах произошла «мнимая вспышка». Но тенденция с 17 июля 2020 года демонстрирует ежедневный прирост в одной тысяче случаев, что не является резким скачком. Однако в связи с тем, что статистика была объединена, 17 июля 2020 года автоматически добавилось 10 тысяч 995 случаев COVID-19 U07.2.», — проинформировали в ведомстве.

В Минздраве отмечают, что таким образом, на международных счетчиках в течение одной недели добавились новые случаи заболевания и смерти. Правительства некоторых стран также шли на подобные шаги, и статистика также возрастала.

Министерство здравоохранения Кыргызстана также изучило коронакарту по отслеживанию глобальной вспышки COVID-19, размещенную на ресурсе New York Times.

«В указанной таблице Кыргызская Республика расположена на первом месте с учетом прироста случаев за последние 7 дней, то есть 16 тысяч 807 — это 266 случаев на 100 тысяч населения, аналогично по количеству смертей. Для корректности отображения данных министерство предлагает зайти на этот же сайт спустя неделю после того, как статистика обновится», — говорится в пресс-релизе.

Минздрав сообщает, что, согласно ежедневному отчету Всемирной организации здравоохранения (Situation Report — 183 от 21 июля 2020 года), Кыргызстан находится на 62-м месте по летальности от коронавируса (при использовании формулы количество умерших разделить на общее количество лиц с COVID-19 и умножить на 100 процентов). Если использовать формулу подсчета на 1 миллион населения, то наша страна будет на 30-м месте (https://www.worldometers.info/coronavirus/).

При этом Министерство здравоохранения проводит подсчет лиц, получивших и получающих лечение в амбулаторных условиях, таким образом, смертность будет рассчитана более точнее.