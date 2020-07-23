Выборы-2020. На зарплату членам ЦИК и ТИК уйдет 219 миллионов 210 тысяч сомов

На зарплату членам ЦИК и ТИК уйдет 219 миллионов 210 тысяч сомов. В эту сумму также входят расходы на выплату жалованья сотрудникам МИД, обеспечивающим выборы за рубежом. Такие данные представлены в смете расходов.

Сотрудник пресс-службы Центризбиркома Руслан Изреков подтвердил 24.kg указанные в смете цифры.

Уточняется, что на служебные поездки будет потрачено 8 миллионов 137 тысяч сомов. Транспортные расходы составят 25 миллионов 38 тысяч сомов. 132 миллиона 143 тысячи сомов указаны в графе «прочие расходы».

Всего на выборы в Жогорку Кенеш потратят 446,9 миллиона сомов.

ЦИК напоминает партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.