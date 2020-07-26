COVID-19. 11 самых простых упражнений дыхательной гимнастики

Заразившимся коронавирусной инфекцией и для профилактики заболевания рекомендуется делать дыхательную гимнастику. Она, по мнению специалистов, поможет увеличить поступление кислорода в организм и сгладить негативные последствия COVID-19.
Редакция 24.kg собрала 11 самых простых способов, как правильно делать дыхательную гимнастику. Упражнения можно выполнять как в комплексе, так и по отдельности. Время занятий в среднем по 5-10 минут.
Подъемы ног
Ложимся ровно, по очереди медленно поднимаем обе ноги на каждый вдох и выдох.
Повороты головы
Выполняется стоя, руки свободно свисают. Поворачиваем голову в одну сторону и делаем вдох, возвращаясь в исходное положение, — выдох. Поворачиваем голову в другую сторону — и вновь вдох.
С палкой
Для этого упражнения вам понадобится палка или кухонная скалка. Садимся на пол, палку держим перед собой обеими руками. Поднимаем руки вверх — вдох, опуская вниз — выдох.
В паре
Упражнение выполняется в паре. Берете мяч, на выдохе бросаете его партнеру, на вдохе — ловите.
Лежа на спине
Ложимся на спину, ноги поднимаем вверх. На вдохе отводим ноги сначала в одну сторону, на выдохе возвращаем в исходное положение. Повторяем в другую сторону.
На кровати
Лежа медленно поднимаете руки к спинке кровати — вдох. На выдохе — опускаете вдоль тела. При этом выдох должен быть длиннее вдоха.
Метод Стрельниковой
Одним из эффективных способов дыхательной гимнастики называют метод педагога-фониатра Александры Стрельниковой.
Исходное положение — стоя или сидя прямо, ноги немного уже ширины плеч. Громко вдохните и медленно наклонитесь, а затем так же медленно вернитесь в исходное положение. Делайте восемь серий по восемь раз.
«Восьмерка»
Еще одно упражнение от Александры Стрельниковой называется «восьмерка».
Исходное положение — стоя прямо, ноги на ширине плеч. Наклонитесь вперед, быстро вдохните носом и задержите дыхание, а затем на задержке дыхания раз за разом считайте вслух до восьми, стараясь, чтобы у вас получилось как можно больше «восьмерок».
Для больных пневмонией
Еще одно упражнение от белорусских врачей — для больных пневмонией. Сидя на стуле, руки кладем на колени. На вдохе отводим руки в сторону, на выдохе — обнимаем себя.
Сидя на стуле
Садимся на стул, руки на коленях. На вдохе отводим руки в стороны, на выдохе наклоняем тело и пытаемся достать руками ступни.
Замок
Лежа на спине, кисти рук сложите в замок. На вдохе поднимаем руки так, чтобы ладони были развернуты от себя. На выдохе возвращаемся в исходное положение.
Отметим, что приведенные упражнения показаны не только при заражении или профилактике коронавируса, но и всем людям с заболеваниями дыхательной системы. Полезны они и тем, кто занимается спортом.
Важно! Упражнения нельзя делать, если у вас повышена температура, поскольку у вас уже идет нагрузка на сердце.