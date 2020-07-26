COVID-19. 11 самых простых упражнений дыхательной гимнастики

Заразившимся коронавирусной инфекцией и для профилактики заболевания рекомендуется делать дыхательную гимнастику. Она, по мнению специалистов, поможет увеличить поступление кислорода в организм и сгладить негативные последствия COVID-19.

Редакция 24.kg собрала 11 самых простых способов, как правильно делать дыхательную гимнастику. Упражнения можно выполнять как в комплексе, так и по отдельности. Время занятий в среднем по 5-10 минут.

1 Подъемы ног Ложимся ровно, по очереди медленно поднимаем обе ноги на каждый вдох и выдох.

2 Повороты головы Выполняется стоя, руки свободно свисают. Поворачиваем голову в одну сторону и делаем вдох, возвращаясь в исходное положение, — выдох. Поворачиваем голову в другую сторону — и вновь вдох.

3 С палкой Для этого упражнения вам понадобится палка или кухонная скалка. Садимся на пол, палку держим перед собой обеими руками. Поднимаем руки вверх — вдох, опуская вниз — выдох.

4 В паре Упражнение выполняется в паре. Берете мяч, на выдохе бросаете его партнеру, на вдохе — ловите.

5 Лежа на спине Ложимся на спину, ноги поднимаем вверх. На вдохе отводим ноги сначала в одну сторону, на выдохе возвращаем в исходное положение. Повторяем в другую сторону.

6 На кровати Лежа медленно поднимаете руки к спинке кровати — вдох. На выдохе — опускаете вдоль тела. При этом выдох должен быть длиннее вдоха.

7 Метод Стрельниковой Одним из эффективных способов дыхательной гимнастики называют метод педагога-фониатра Александры Стрельниковой. Исходное положение — стоя или сидя прямо, ноги немного уже ширины плеч. Громко вдохните и медленно наклонитесь, а затем так же медленно вернитесь в исходное положение. Делайте восемь серий по восемь раз.

8 «Восьмерка» Еще одно упражнение от Александры Стрельниковой называется «восьмерка». Исходное положение — стоя прямо, ноги на ширине плеч. Наклонитесь вперед, быстро вдохните носом и задержите дыхание, а затем на задержке дыхания раз за разом считайте вслух до восьми, стараясь, чтобы у вас получилось как можно больше «восьмерок».

9 Для больных пневмонией Еще одно упражнение от белорусских врачей — для больных пневмонией. Сидя на стуле, руки кладем на колени. На вдохе отводим руки в сторону, на выдохе — обнимаем себя.

10 Сидя на стуле Садимся на стул, руки на коленях. На вдохе отводим руки в стороны, на выдохе наклоняем тело и пытаемся достать руками ступни.

11 Замок Лежа на спине, кисти рук сложите в замок. На вдохе поднимаем руки так, чтобы ладони были развернуты от себя. На выдохе возвращаемся в исходное положение.

Отметим, что приведенные упражнения показаны не только при заражении или профилактике коронавируса, но и всем людям с заболеваниями дыхательной системы. Полезны они и тем, кто занимается спортом.

Важно! Упражнения нельзя делать, если у вас повышена температура, поскольку у вас уже идет нагрузка на сердце.