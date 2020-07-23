В Центре экстренной медицины Бишкека нагрузка снизилась

В последние дни наблюдается снижение нагрузки на службу скорой медицинской помощи города Бишкека (Центра экстренной медицины). Об этом 24.kg сообщил ее глава Искендер Шаяхметов.

По его данным, за прошедшие сутки поступило 1 тысяча 667 звонков на номер 103.

Максимальная нагрузка зафиксирована 29 июня — 5 тысяч 58 звонков.

Динамика снижения нагрузки наблюдается после открытия дневных стационаров в столице — с 4 июля. После открытия ночных стационаров наблюдается снижение нагрузки и в ночное время.

«Данная положительная динамика сказывается на том, что снижается время ожидания пациентами приезда бригад скорой помощи», — проинформировал Искендер Шаяхметов.