В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 46 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке умерли 13 человек, в Оше — 3, в Чуйской области — 6, Ошской — 5, Таласской — 2, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 5, Джалал-Абадской — 6, Баткенской — 2.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 169 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2. Теперь она считается проявлением вируса.