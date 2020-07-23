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Общество

Аудитория социальных сетей превысила половину населения Земли

Аудитория социальных сетей превысила половину населения Земли. Согласно новому отчету, представленному We Are Social и Hootsuite, аудитория социальных сетей в июле 2020 года составляет 3,8 миллиарда человек.

Тем самым число пользователей превысило половину населения земного шара. С 2019 года активная аудитория интернета выросла более чем на 9 процентов. Эксперты напоминают, что также нужно учитывать: большинство социальных сетей запрещают регистрацию лицам до 13 лет. Это означает, что 65 процентов людей, имеющих право использовать соцсети, располагают профилями в интернете.

Самой популярной платформой остается Facebook, который используют 2,4 миллиарда человек в месяц. Второе место занимает YouTube, аудитория которого составляет более 2 миллиардов пользователей в месяц. На третьем WhatsApp с 1,6 миллиарда человек.

Самый большой рост у Instagram: впервые число его пользователей превысило 1 миллиард человек. Исследователи также утверждают, что в среднем пользователи используют социальные сети 6 часов 43 минуты в день. Это меньше, чем в прошлом году на 3 минуты. Большинство пользователей — мужчины, их доля составляет 55 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160378/
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