Бывший президент Алмазбек Атамбаев чувствует себя плохо, заявляет адвокат

Алмазбек Атамбаев, переведенный после недельного лечения двусторонней пневмонии в СИЗО ГКНБ, чувствует себя плохо. Об этом 24.kg сообщил адвокат Замир Жоошев.

По его словам, на днях он навещал подзащитного. «Мы удивлены, почему его пролечили всего неделю. В ГКНБ сказали, что у Алмазбека Атамбаева результат анализа на коронавирус отрицательный. Но давление пониженное. В его возрасте и условиях содержания это тревожный показатель. Врачи говорят, что при неблагоприятном исходе возможен отказ работы всех органов», — отметил Замир Жоошев.

Ранее другой адвокат Сергей Слесарев неоднократно ходатайствовал о госпитализации бывшего президента и оказании ему квалифицированной медицинской помощи.

Напомним, 30 июня у Алмазбека Атамбаева выявили двустороннюю пневмонию. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.