Бывшего президента Алмазбека Атамбаева вновь перевели в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.

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Уточняется, что бывший глава государства выздоровел.

«Состояние у него удовлетворительное. Прошел консилиум врачей, по итогам которого принято решение перевести Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, 30 июня у Алмазбека Атамбаева выявили двустороннюю пневмонию. В ГКНБ отмечают, что за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали бумаги и предметы наручно.