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Общество

В Оше ремонтируют детский инфекционный стационар

В Оше проводится капитальная реконструкция детского инфекционного стационара городской клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, на проведение капитального ремонта из республиканского бюджета выделено 18 миллионов сомов.

«Первый этап работ завершен, в ближайшее время начнется второй этап. Данные работы планируется завершить в течение месяца», — отметил мэр Оша Таалайбек Сарыбашев.

Строительные работы в рамках второго этапа реконструкции стационара начнутся через два дня.

Мэр также подчеркнул, что в Оше начата подготовительная работа по строительству инфекционной больницы на 100 мест.

«После завершения всех необходимых работ, пакет проектно-сметной документации будет отправлен на согласование в Госстрой и начнется строительство объекта», — подчеркнул он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160360/
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