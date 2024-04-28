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Происшествия

В городе Ош задержали иностранок, занимающихся оказанием сексуальных услуг

В Оше задержали иностранок, занимающихся оказанием сексуальных услуг, сообщает пресс-служба УВД одноименной области.

По ее данным, в милицию поступила информация о том, что неизвестный оказывает содействие в осуществлении проституции.

Факт зарегистрирован, начата доследственная проверка. Возбуждено уголовное дело по статье 160 «Содействие проституции и разврату» УК КР.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в гостиницах города задержали 13 девушек, все они из соседнего государства.

По предварительной информации, одна из задержанных договаривалась с клиентами об оплате, приглашала женщин и организовывала интимные услуги в гостиницах Оша.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по выявлению других причастных к этому преступлению граждан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292841/
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