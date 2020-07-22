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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В городе Ош в два раза сократилось число обращений в скорую помощь

В Оше в два раза сократилось число обращений в скорую помощь. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр города Оша Таалайбек Сарыбашев.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Оше стабилизируется.

«За последние четыре дня сократилось количество обращений в кол-центры. Например, если раньше в день поступало 350-400 звонков, то за последние сутки — 147. В службу «103» накануне обратились 117 человек, вместо 300», — отметил мэр Оша.

Таалайбек Сарыбашев отметил, что стационары начали принимать больных с городской пропиской.

«Вначале, сколько бы новых стационаров ни открывали, все сразу заполнялось. Больные приезжали в город с регионов и других областей тоже. В связи с этим городской штаб принял решение принимать и госпитализировать только по прописке, так как в районах уже созданы все условия для лечения больных с COVID. Из регионов мы принимаем только тяжелобольных на реанимацию», — заявил мэр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160355/
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