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Общество

Считывать персональные данные с новых паспортов можно при помощи смартфона

Госпредприятие «Инфоком» обновило мобильное приложение KGZ eID NFC Reader для считывания открытых данных с чипа идентификационных карт (паспортов образца 2017 года). Об этом сообщила пресс-служба ГРС.

По ее данным, обновленное приложение позволит получать сведения, находящиеся на чипе идентификационной карты, включая персональные данные, сведения о месте проживания и семейном положении с помощью NFC модуля мобильного устройства.

В ведомстве отметили, что скачать приложение «eID считыватель» можно в Play Market.

Для считывания данных необходимо будет ввести секретный четырехзначный код (пин-код) от чипа в идентификационной карте и приложить к задней части мобильного устройства с NFC модулем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160343/
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