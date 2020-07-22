ФОМС выделил Бишкеку дополнительно 104,8 миллиона сомов на приобретение СИЗ

ФОМС выделил Бишкеку дополнительно 104,8 миллиона сомов на приобретение и формирование запасов средств индивидуальной защиты. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, средства полностью освоены, проведены закупки. «В столичных медорганизациях запасы СИЗ имеются в достаточном количестве», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что с начала пандемии ФОМС выделил Бишкеку 1 миллиард 576 миллионов 200 тысяч сомов. Из них большая часть использована на заработную плату медиков и отчисления в социальный фонд — 1 миллиард 26,2 миллиона сомов, приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения — 364,3 миллиона сомов, коммунальные услуги — 87,5 миллиона сомов. На средства индивидуальной защиты было выделено почти 50 миллионов сомов.

К Бишкекскому отделению ФОМС относятся 35 больниц и поликлиник.