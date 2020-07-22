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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Что делать избирателю, если он не нашел себя в списке

Готов предварительный список избирателей. Согласно ему, в голосовании могут принять участие 3 миллиона 429 кыргызстанцев. Заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов рассказал, что нужно делать, если при сверке выяснилось, что есть ошибка в данных. 

По его словам, если человек не нашел себя в списке избирателей или обнаружил ошибку, то он может подать заявку онлайн. Обращаться в ТИК с письменным заявлением не нужно.

Готовится контрольный список, потом будет вывешен итоговый. 

Центризбирком напоминает партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160315/
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