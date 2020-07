Пять историй мигрантов, которым пришлось пережить пандемию вдали от родины

С начала пандемии из-за рубежа вернулись более 10 тысяч кыргызстанцев. Но это только малая часть мигрантов и студентов. Оставшихся за пределами страны в разы больше. Многие несколько месяцев ждали рейсы. За это время во многих странах ситуация улучшилась, ограничения сняли и жизнь потихоньку входит в прежнее русло.

Редакция 24.kg узнала у соотечественников, каково это — жить за границей во время пандемии.

В Китае залог здоровья – полная изоляция Студентка Пекинского нефтехимического института Хамида Осмонджанова более года находится в Китае. В эпицентре эпидемиологической ситуации она пережила пятимесячную изоляцию в многомиллионном городе.

Фото Хамиды Осмонджановой. Пекин после изоляции

По ее словам, никто из ее друзей, знакомых не заразился коронавирусом.

«Это, наверное, из-за того, что мы не допустили никаких контактов с внешним миром. С января по май выходили только в маркеты и соблюдали все меры безопасности. Все это время на улице стоял запах, как в больнице, обрабатывали каждый час все поверхности вплоть до кнопок лифта, перил и ручек. Тележки в маркетах покупатели сами протирали», — рассказывает Хамида Осмонджанова.

В самый пик обострения эпидемиологической ситуации в Китае Хамида не стала рисковать своим здоровьем и не побежала в аэропорт, чтобы успеть на последние рейсы в КР.

«Во время изоляции меня финансами поддержали родители и китайские друзья. Они мне отдавали свои накопительные карты, и каждый месяц у меня были скидки в маркетах и пекарнях. Морально было очень сложно, хотелось улететь домой, но боялась, что подхвачу заразу в аэропорту. Это меня сдерживало», — говорит она.

За последнюю неделю в Китае не выявлено ни одного нового случая заражения. Информация по заболевшим находится в открытом доступе. Можно отслеживать через приложения wechat и alipay. Там же уведомляют район и места посещения больного человека.

«В Пекине, район, где проживали больные, изолировали. В остальных частях города жизнь протекала как обычно. Сейчас уже требования стали проще: в общественном транспорте вас просят надеть маску, при входе в общественные места измеряют температуру, вы должны отсканировать «код здоровья» и записать свои данные: имя, телефон и район, в котором проживаете, иногда нужно указать паспортные данные», — рассказала Хамида.

Транспортная связь между регионами тоже возобновлена.

При себе необходимо иметь справку с отрицательным тестом на вирус, максимум недельной давности. А тесты можно пройти бесплатно.

Кинотеатры, ночные клубы и сауны еще закрыты.

А Хамида теперь ждет вывозного рейса в Кыргызстан.

Без знания языка и работы

Александр Маслов с февраля находится в Грузии. Его пригласили друзья, пообещав трудоустроить, но пандемия изменила планы: с введением карантина закрылись многие предприятия.

«До приезда мне Грузия представлялась страной, в которой ситуация с поиском работы немного лучше, чем у нас в Кыргызстане. Но теперь убедился, что это вовсе не так. Особенно если знание грузинского языка на начальном уровне. Даже мой английский не пригодился, тут, как оказалось, на нем никто толком и не говорит», — отмечает он.

Александр с марта безуспешно пытался пробиться в МИД и посольство КР в Азербайджане, которое представляет наших граждан и в Грузии. Дипломаты не смогли ему ничем помочь, посоветовав лишь ждать вывозного рейса или открытия границ.

«Эти месяцы выдались очень трудными, я едва не оказался без крыши над головой. Деньги, на которые я существую, — это крохи, которые удается собрать родственникам, чтобы мне переслать. Сейчас зарабатываю разнорабочим», — говорит он.

Вернуться домой? Миссия невыполнима

Ситуация мигрантов в России, в особенности в Москве, остается сложной. Каждый день группа граждан КР приходит в посольство в надежде попасть на очередной борт. Мигранты жалуются на дороговизну авиабилетов и на несправедливое распределение мест в самолете. Изначально в диппредставительстве заявляли, что первыми будут отправлять на родину женщин с детьми, пожилых и людей с инвалидностью, а также тяжелобольных. Всем остальным места будут выделять по остаточному принципу. Однако этот порядок не всегда соблюдается, утверждают кыргызстанцы в России.

«Мигранты работали на небольшую заработную плату плюс еще массовые сокращения, все это ухудшило их и без того бедственное положение. Многие просили оказать им хоть какую-то помощь, выделить продукты. Посольство и диаспоры физически не успевают помочь всем нуждающимся. В Москве были проблемы еще с отсутствием возможности оплатить за квартиру», — говорит основатель группы «Кыргызстанцы за рубежом» в Facebook Жанара Мыйтанова.

Москва три месяца находилась на жестком карантине, все жители — в изоляции. За это время большинство мигрантов КР успели переболеть коронавирусом. Лечились в основном в домашних условиях.

«Положение мигрантов сложное. Многие во время карантина влезли в долги. Сейчас пытаются как-то заработать. Помогаем и поддерживаем друг друга. Во время изоляции жили на сбережения. Я, например, перестал отправлять деньги родным в Кыргызстан», — говорит Нури Маликова.

Карантин возможностей

Сейчас Москва постепенно возвращается к прежнему режиму, сняты ограничения. Многие соотечественники вернулись на свои рабочие места.

Фото Нури Маликовой. На открытии салона красоты

«Есть санитарные требования: носит маску, использовать антисептики и соблюдать дистанцию. За всем этим строго следят, и многие уже попались на штраф», — отмечает Нури Маликова.

Сама Нури во время изоляции не теряла время, а пыталась наладить будущий бизнес. Сразу после снятия ограничений она открыла салон красоты в столице России.

Жизнь в палатках

Не все соотечественники намерены продолжать трудовую миграцию в России. Несмотря на предупреждения дипломатических служб, на российско-казахской границе на сегодня собралась третья группа кыргызстанцев с желанием попасть на родину.

Отметим, прежние две группы несколько дней жили в палатках, пока Казахстан не открыл транспортный коридор для возвращения кыргызстанцев на родину. Несколько автобусов с гражданами КР прибыли в июне и начале июля.

Однако некоторые из тех, кто вернулся на родину, вновь пытаются уехать в Россию. По словам представителей диаспоры в РФ, мигранты обращаются с такой просьбой все чаще: найти работу в Кыргызстане они не смогли.

Комфортные условия и жесткая дисциплина

Кыргызстанцы в ОАЭ оказались в более выгодном положении, чем их соотечественники в России. Они во время изоляции тоже почти все сидели без работы. Однако возвращаться на родину не торопились.

«Я бы сказала, это был их выбор. Так как у всех была и есть возможность улететь. Но почему-то некоторые сочли правильным остаться и ждать лучших времен. В отличие от России, у нас нет длинных списков желающих улететь на родину. Каждый может приобрести билет напрямую в авиакомпании без всяких ограничений», — объяснила Жанара Мыйтанова.

По ее словам, тем, кто нуждается в помощи, помогает Генконсульство. Дипломаты обеспечивают продуктами кыргызстанцев через благотворительные фонды.

Сама Жанара Мыйтанова занимается в Дубае сдачей в краткосрочную субаренду апартаментов. Ее бизнес во время карантина особо не пострадал.

Фото Жанары Мыйтановой

«Когда границы закрылись, все бронирования разом были отменены. Конечно, это стало неожиданностью для нас. Но к нам обратились застрявшие в ОАЭ туристы, которым надо было где-то жить до вылета. Кроме них во время карантина нас выручали и местные жители, арендуя жилье. Поэтому мы не оставались без работы. Были моменты, когда одна-две квартиры пустовали, но хозяева пошли навстречу и сделали нам скидку», — говорит она.

В Дубае очень комфортно вести бизнес, так как люди стараются помочь. Может быть, мне повезло. Поэтому никогда в голову не приходила мысль бросить бизнес и уехать в Кыргызстан. Жанара Мыйтанова

В Дубае на прошлой неделе отпраздновали победу над вирусом. Уже принимают первых туристов. По словам Жанары Мыйтановой, в борьбе с невидимым врагом им помогла жесткая дисциплина.

«Необходимо понимать, что это общая ответственность. В ОАЭ везде висят баннеры с надписью We are all responsible (мы все ответственны). В Кыргызстане народ перекладывает все проблемы на государство. Хотя сами могли бы элементарно сидеть дома и соблюдать правила гигиены. Да и власти не обладают достаточным авторитетом, чтобы донести до людей важность самоизоляции и требования гигиены. Члены правительства подавали плохой пример, устраивая большие встречи, не надевая маски», — отмечает Жанара.