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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пять историй мигрантов, которым пришлось пережить пандемию вдали от родины

С начала пандемии из-за рубежа вернулись более 10 тысяч кыргызстанцев. Но это только малая часть мигрантов и студентов. Оставшихся за пределами страны в разы больше. Многие несколько месяцев ждали рейсы. За это время во многих странах ситуация улучшилась, ограничения сняли и жизнь потихоньку входит в прежнее русло.

Редакция 24.kg узнала у соотечественников, каково это — жить за границей во время пандемии.

В Китае залог здоровья – полная изоляция

Студентка Пекинского нефтехимического института Хамида Осмонджанова более года находится в Китае. В эпицентре эпидемиологической ситуации она пережила пятимесячную изоляцию в многомиллионном городе.

Хамиды Осмонджановой
Фото Хамиды Осмонджановой. Пекин после изоляции

По ее словам, никто из ее друзей, знакомых не заразился коронавирусом.

«Это, наверное, из-за того, что мы не допустили никаких контактов с внешним миром. С января по май выходили только в маркеты и соблюдали все меры безопасности. Все это время на улице стоял запах, как в больнице, обрабатывали каждый час все поверхности вплоть до кнопок лифта, перил и ручек. Тележки в маркетах покупатели сами протирали», — рассказывает Хамида Осмонджанова.

В самый пик обострения эпидемиологической ситуации в Китае Хамида не стала рисковать своим здоровьем и не побежала в аэропорт, чтобы успеть на последние рейсы в КР.

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«Во время изоляции меня финансами поддержали родители и китайские друзья. Они мне отдавали свои накопительные карты, и каждый месяц у меня были скидки в маркетах и пекарнях. Морально было очень сложно, хотелось улететь домой, но боялась, что подхвачу заразу в аэропорту. Это меня сдерживало», — говорит она.

За последнюю неделю в Китае не выявлено ни одного нового случая заражения. Информация по заболевшим находится в открытом доступе. Можно отслеживать через приложения wechat и alipay. Там же уведомляют район и места посещения больного человека.

«В Пекине, район, где проживали больные, изолировали. В остальных частях города жизнь протекала как обычно. Сейчас уже требования стали проще: в общественном транспорте вас просят надеть маску, при входе в общественные места измеряют температуру, вы должны отсканировать «код здоровья» и записать свои данные: имя, телефон и район, в котором проживаете, иногда нужно указать паспортные данные», — рассказала Хамида.

Транспортная связь между регионами тоже возобновлена.

При себе необходимо иметь справку с отрицательным тестом на вирус, максимум недельной давности. А тесты можно пройти бесплатно.

Кинотеатры, ночные клубы и сауны еще закрыты.

А Хамида теперь ждет вывозного рейса в Кыргызстан.

Без знания языка и работы

Александр Маслов с февраля находится в Грузии. Его пригласили друзья, пообещав трудоустроить, но пандемия изменила планы: с введением карантина закрылись многие предприятия.

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«До приезда мне Грузия представлялась страной, в которой ситуация с поиском работы немного лучше, чем у нас в Кыргызстане. Но теперь убедился, что это вовсе не так. Особенно если знание грузинского языка на начальном уровне. Даже мой английский не пригодился, тут, как оказалось, на нем никто толком и не говорит», — отмечает он.

Александр с марта безуспешно пытался пробиться в МИД и посольство КР в Азербайджане, которое представляет наших граждан и в Грузии. Дипломаты не смогли ему ничем помочь, посоветовав лишь ждать вывозного рейса или открытия границ.

«Эти месяцы выдались очень трудными, я едва не оказался без крыши над головой. Деньги, на которые я существую, — это крохи, которые удается собрать родственникам, чтобы мне переслать. Сейчас зарабатываю разнорабочим», — говорит он.

Вернуться домой? Миссия невыполнима

Ситуация мигрантов в России, в особенности в Москве, остается сложной. Каждый день группа граждан КР приходит в посольство в надежде попасть на очередной борт. Мигранты жалуются на дороговизну авиабилетов и на несправедливое распределение мест в самолете. Изначально в диппредставительстве заявляли, что первыми будут отправлять на родину женщин с детьми, пожилых и людей с инвалидностью, а также тяжелобольных. Всем остальным места будут выделять по остаточному принципу. Однако этот порядок не всегда соблюдается, утверждают кыргызстанцы в России.

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«Мигранты работали на небольшую заработную плату плюс еще массовые сокращения, все это ухудшило их и без того бедственное положение. Многие просили оказать им хоть какую-то помощь, выделить продукты. Посольство и диаспоры физически не успевают помочь всем нуждающимся. В Москве были проблемы еще с отсутствием возможности оплатить за квартиру», — говорит основатель группы «Кыргызстанцы за рубежом» в Facebook Жанара Мыйтанова.

Москва три месяца находилась на жестком карантине, все жители — в изоляции. За это время большинство мигрантов КР успели переболеть коронавирусом. Лечились в основном в домашних условиях.

«Положение мигрантов сложное. Многие во время карантина влезли в долги. Сейчас пытаются как-то заработать. Помогаем и поддерживаем друг друга. Во время изоляции жили на сбережения. Я, например, перестал отправлять деньги родным в Кыргызстан», — говорит Нури Маликова.

Карантин возможностей

Сейчас Москва постепенно возвращается к прежнему режиму, сняты ограничения. Многие соотечественники вернулись на свои рабочие места.

Нури Маликовой
Фото Нури Маликовой. На открытии салона красоты

«Есть санитарные требования: носит маску, использовать антисептики и соблюдать дистанцию. За всем этим строго следят, и многие уже попались на штраф», — отмечает Нури Маликова.

Сама Нури во время изоляции не теряла время, а пыталась наладить будущий бизнес. Сразу после снятия ограничений она открыла салон красоты в столице России.

Жизнь в палатках

Не все соотечественники намерены продолжать трудовую миграцию в России. Несмотря на предупреждения дипломатических служб, на российско-казахской границе на сегодня собралась третья группа кыргызстанцев с желанием попасть на родину.

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Отметим, прежние две группы несколько дней жили в палатках, пока Казахстан не открыл транспортный коридор для возвращения кыргызстанцев на родину. Несколько автобусов с гражданами КР прибыли в июне и начале июля.

Однако некоторые из тех, кто вернулся на родину, вновь пытаются уехать в Россию. По словам представителей диаспоры в РФ, мигранты обращаются с такой просьбой все чаще: найти работу в Кыргызстане они не смогли.

Комфортные условия и жесткая дисциплина

Кыргызстанцы в ОАЭ оказались в более выгодном положении, чем их соотечественники в России. Они во время изоляции тоже почти все сидели без работы. Однако возвращаться на родину не торопились.

«Я бы сказала, это был их выбор. Так как у всех была и есть возможность улететь. Но почему-то некоторые сочли правильным остаться и ждать лучших времен. В отличие от России, у нас нет длинных списков желающих улететь на родину. Каждый может приобрести билет напрямую в авиакомпании без всяких ограничений», — объяснила Жанара Мыйтанова.

По ее словам, тем, кто нуждается в помощи, помогает Генконсульство. Дипломаты обеспечивают продуктами кыргызстанцев через благотворительные фонды.

Сама Жанара Мыйтанова занимается в Дубае сдачей в краткосрочную субаренду апартаментов. Ее бизнес во время карантина особо не пострадал.

Жанары Мыйтановой
Фото Жанары Мыйтановой

«Когда границы закрылись, все бронирования разом были отменены. Конечно, это стало неожиданностью для нас. Но к нам обратились застрявшие в ОАЭ туристы, которым надо было где-то жить до вылета. Кроме них во время карантина нас выручали и местные жители, арендуя жилье. Поэтому мы не оставались без работы. Были моменты, когда одна-две квартиры пустовали, но хозяева пошли навстречу и сделали нам скидку», — говорит она.

В Дубае очень комфортно вести бизнес, так как люди стараются помочь. Может быть, мне повезло. Поэтому никогда в голову не приходила мысль бросить бизнес и уехать в Кыргызстан.

Жанара Мыйтанова

В Дубае на прошлой неделе отпраздновали победу над вирусом. Уже принимают первых туристов. По словам Жанары Мыйтановой, в борьбе с невидимым врагом им помогла жесткая дисциплина.

«Необходимо понимать, что это общая ответственность. В ОАЭ везде висят баннеры с надписью We are all responsible (мы все ответственны). В Кыргызстане народ перекладывает все проблемы на государство. Хотя сами могли бы элементарно сидеть дома и соблюдать правила гигиены. Да и власти не обладают достаточным авторитетом, чтобы донести до людей важность самоизоляции и требования гигиены. Члены правительства подавали плохой пример, устраивая большие встречи, не надевая маски», — отмечает Жанара.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160219/
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