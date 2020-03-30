Уроки Италии, или Как провести дни в карантине. Опыт кыргызстанцев с Апеннин

Фото героини материала. Назгуль Толобаева

Италия лидирует среди других стран по печальной статистике умерших от коронавируса. Весь мир следит за борьбой итальянцев с пандемией, кто-то пытается извлечь уроки, чтобы не допустить такую же катастрофическую ситуацию.

Вместе с итальянцами около трех тысяч кыргызстанцев переживают тяжелые дни и более месяца сидят на карантине.

Назгуль Толобаева последние 15 лет живет в городе Болонье. Она рассказала 24.kg, как Италия борется с пандемией и что их уже месяц удерживает дома.

— Как проходит ваш карантин и какая у вас ситуация?

— Уже 31 день мы в жестком карантине, в правительстве говорят о возможности продлить его до лета. Конечно, все это ударит очень сильно по экономике и благосостоянию страны.

Ситуация напряженная, как и в предыдущие дни. Катастрофическая обстановка в эпицентре заболевания — Бергамо, где не хватает коек в интенсивной терапии для больных. Так как город небольшой, он не справляется с потоком больных и умерших.

— Среди соотечественников нет заболевших? Насколько мне известно, в Италии трудились кыргызские женщины зрелого возраста. Как они поживают?

— В Италии на данный момент более трех тысяч граждан Кыргызстана. Сейчас в режиме общего карантина многие сидят дома.

Да, среди наших мигрантов есть и женщины зрелого возраста, которые в группе риска. Насколько мне известно, посольство Кыргызстана держит с ними постоянную связь.

В нашем регионе пока ни один из кыргызстанцев не жаловался на признаки заражения коронавирусом. Хотя многие путают симптомы с признаками простуды и весенней аллергии. Назгуль Толобаева

— Италия месяц в карантине, как обстоят дела с финансами? Сколько кыргызстанцев остались без работы?

— Сферы, в которых трудилось большинство кыргызстанцев, — туризм, общепит, транспортные услуги — временно заморожены. Но государство гарантировало, что из-за пандемии никто не потеряет рабочие места и время карантина компенсируют.

Сейчас выделяют миллиарды, чтобы помочь семьям попавших в трудное положение, и ни субсидии по безработице.

Но помощь получат только легально работающие. К сожалению, многие наши соотечественники работают нелегально.

— А на что живут мигранты, которые остались без работы?

— Тут опять же вопрос их легальности. На период пандемии заработную плату работникам выплачивают в размере 80 процентов.

— Кыргызстанцы в разных странах остались без работы. Многие пытаются вернуться на родину, но есть трудности с авиасообщениями. Что бы вы им посоветовали?

— Первым делом я бы посоветовала, если есть возможность, оставаться на своих местах. Этот вирус быстро распространяется. Опыт Италии показал, что можно заразить родных и близких, не зная об этом. Ведь люди с сильным иммунитетом могут быть только переносчиками.

Например, после вспышки вируса на севере Италии многие студенты и работники поехали на юг, к родителям, и распространили вирус по всей Италии. Назгуль Толобаева

Призываю всех, в том числе жителей Кыргызстана, к благоразумию и гражданской ответственности: постарайтесь сидеть дома, подождите более благоприятные и безопасные условия для передвижения.

— Как итальянцы живут в карантине?

— Итальянцы очень подвижный и веселый народ, закрыть их на карантин было очень трудным решением. По сей день есть непослушные, с которыми правительство борется уже штрафами и арестами. Но большая часть населения осознала и сидит дома.

К сожалению, увеличилось домашнее насилие и преступления в интернете, но стало меньше квартирных краж и аварий на дорогах.

Каждый пытается извлечь из ситуации что-то позитивное. Мы часто слушаем концерты на балконах, кто-то просто рассказывает анекдоты соседям, кто-то ставит музыку на весь двор.

Конечно, есть и заслуга правительства, которое идет навстречу гражданам. Например, власти в минимальные сроки выработали постановления и указы по поддержке населения и бизнеса. Назгуль Толобаева

Издан декрет Cura Italia, где каждый гражданин или житель Италии может ознакомиться с тем, как он может получить доступ к финансированию или улучшению материального положения.

— В связи с распространением коронавируса говорили о росте расизма в Европе. Вы лично не сталкивались?

— Нет, возможно, это было на первых стадиях эпидемии, когда вирус исходил из Китая. Сейчас никакого насилия или расизма не вижу. Страна сплотилась. Китай стал одной из первых стран, который помог с гуманитарными вопросами и продолжает помогать, что вызвало положительные эмоции у населения. Бурю недовольства вызвало поведение Евросоюза, который, по мнению итальянского правительства, не пришел на помощь в нужное время.

В Италии, как и в любом государстве, есть политические игры, но в такое сложное время мы понимаем, что все мы в одной лодке.