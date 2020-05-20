Мигранты из палаточного лагеря под Оренбургом: холод, голод, ссоры из-за еды

540 кыргызстанцев более 20 дней живут в палаточном лагере, который расположен вдоль трассы города Бузулук в Оренбургской области (Россия). Среди них 116 женщин, из них 25 беременных и двое детей в возрасте двух лет.
Активист Бекмамат Алымбеков рассказал 24.kg, как мигранты из Москвы очутились в пустом поле.
В палаточном лагере в Бузулуке оказалось несколько групп мигрантов, прибывших из Москвы и Московской области. Среди них и те, кто ранее застрял в Соль-Илецке еще в начале апреля.
Они отказались вернуться в Кыргызстан, потому что не захотели оставить свои машины на границе с Казахстаном, опасаясь, что транспорт угонят.
Есть и те, кого не пустили на территорию города Оренбурга. Пришлось временно поселиться в палатках.
Перепроверить данные у официальных органов и дипломатических служб им не удалось.
«Говорят, что видели в Youtube информацию об открытии границ, хотели успеть. В WhatsApp группах были призывы ехать своим ходом. Многие остались в России без работы, они не могли остаться в Москве, ведь нет теперь денег платить за аренду квартиры и купить еду», — говорит активист Бекмамат Алымбеков, который специально приехал из Москвы поддержать и оказать гуманитарную помощь соотечественникам.
Жителям лагеря продукты покупают активисты за счет неравнодушных соотечественников. Здесь нет света, еду готовят на костре, телефоны заряжают в машине.
По его словам, были и те, кто не верил, что им помогут. Кыргызстанцы не раз записывали видеообращение властям страны с просьбой помочь им добраться до дома.
Из консульства КР представитель приехал к мигрантам только один раз. Больше никто из чиновников официальных органов на них внимания не обратил.Бекмамат Алымбеков.
Сегодня женщины и дети, также мужчины с проблемами здоровья — всего 164 человека — покинут лагерь. Власти Кыргызстана обещают доставить их на родину бесплатно. На 21 мая планируется еще один авиарейс.
«Остаются одни мужчины. У 70 человек тут автомобили, поэтому они пока думают, где их оставить. Кроме этого, есть несколько человек с российским гражданством. Неизвестно, как с ними быть. Скорее всего, их не пустят в Кыргызстан, ведь границы закрыты», — рассказал Бекмамат Алымбеков.