Мигранты из палаточного лагеря под Оренбургом: холод, голод, ссоры из-за еды

Фото мигрантов из КР. Палаточный лагерь мигрантов в Оренбурге

540 кыргызстанцев более 20 дней живут в палаточном лагере, который расположен вдоль трассы города Бузулук в Оренбургской области (Россия). Среди них 116 женщин, из них 25 беременных и двое детей в возрасте двух лет.

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Активист Бекмамат Алымбеков рассказал 24.kg, как мигранты из Москвы очутились в пустом поле.

В палаточном лагере в Бузулуке оказалось несколько групп мигрантов, прибывших из Москвы и Московской области. Среди них и те, кто ранее застрял в Соль-Илецке еще в начале апреля.

Они отказались вернуться в Кыргызстан, потому что не захотели оставить свои машины на границе с Казахстаном, опасаясь, что транспорт угонят.

Есть и те, кого не пустили на территорию города Оренбурга. Пришлось временно поселиться в палатках.

Фото мигрантов из КР. Палаточный лагерь мигрантов в Оренбурге

Соотечественники рассказали, что все они доверились недостоверной информации об открытии границ. Кто-то кому-то что-то сказал, люди поверили.

Перепроверить данные у официальных органов и дипломатических служб им не удалось.

«Говорят, что видели в Youtube информацию об открытии границ, хотели успеть. В WhatsApp группах были призывы ехать своим ходом. Многие остались в России без работы, они не могли остаться в Москве, ведь нет теперь денег платить за аренду квартиры и купить еду», — говорит активист Бекмамат Алымбеков, который специально приехал из Москвы поддержать и оказать гуманитарную помощь соотечественникам.

«У нас был отменен рейс в конце марта. Нас разместили в хостеле. Не отрицаю, нас кормили. Но было и так, что несколько дней подряд давали только макароны. Мы не хотели быть кому-либо обузой, и в надежде, что все-таки пропустят, направились к границе», — рассказал один из застрявших мигрантов.

Жителям лагеря продукты покупают активисты за счет неравнодушных соотечественников. Здесь нет света, еду готовят на костре, телефоны заряжают в машине.

«Люди разные встречаются. По-разному реагируют. Женщины часто плакали, мужчины возмущались. Бывало, свои эмоции в состоянии стресса выплескивали друг на друга. Особенно было трудно в те дни, когда шел дождь: мокро, холодно, все голодные. Были ссоры из-за продуктов. Стараемся обеспечить всех лекарствами и едой», — рассказал Бекмамат Алымбеков.

По его словам, были и те, кто не верил, что им помогут. Кыргызстанцы не раз записывали видеообращение властям страны с просьбой помочь им добраться до дома.

Из консульства КР представитель приехал к мигрантам только один раз. Больше никто из чиновников официальных органов на них внимания не обратил. Бекмамат Алымбеков.

Сегодня женщины и дети, также мужчины с проблемами здоровья — всего 164 человека — покинут лагерь. Власти Кыргызстана обещают доставить их на родину бесплатно. На 21 мая планируется еще один авиарейс.

«Остаются одни мужчины. У 70 человек тут автомобили, поэтому они пока думают, где их оставить. Кроме этого, есть несколько человек с российским гражданством. Неизвестно, как с ними быть. Скорее всего, их не пустят в Кыргызстан, ведь границы закрыты», — рассказал Бекмамат Алымбеков.

Фото мигрантов из КР. Палаточный лагерь мигрантов в Оренбурге

Эта группа мигрантов, наблюдавшая за поведением прибывшей из Соль-Илецка первой группы, заверяет, что вести себя так не будет, а будет строго соблюдать все предписания властей и рекомендации медиков в режиме самоизоляции.