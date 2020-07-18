В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 73 человека

В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии за сутки умерли 73 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, больше всего скончавшихся в Бишкеке — 22 человека. В Чуйской области умерли 2 человека, Ошской — 15, Таласской — 2, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 1, Джалал-Абадской — 19, Баткенской — 5.

Всего за весь период летальных исходов от коронавируса, с учетом внебольничной пневмонии, зарегистрировано 858.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Аида Исмаилова сообщила, что в международной классификации болезней от ВОЗ коронавирусу присвоен код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2, и она будет считаться проявлением коронавируса. После чего Министерство здравоохранения стало давать общую статистику.