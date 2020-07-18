В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 1 тысяча 264 случая заболевания коронавирусом и внебольничной пневмонией. Об этом сообщил республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выявлено 506 заболевших, в Оше — 61, Чуйской области — 181, Ошской — 138, Таласской — 88, Нарынской — 29, Иссык-Кульской — 100, Джалал-Абадской — 113, Баткенской — 48.

Всего за весь период выявлено 25 тысяч 47 случаев.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Аида Исмаилова сообщила, что коронавирусу присвоен код U07.1 в международной классификации болезней от ВОЗ, а внебольничной пневмонии — код U07.2, и она будет считаться проявлением вируса. И теперь Минздрав дает общие цифры.