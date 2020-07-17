Кыргызстанцы могут вернуться на родину через Объединенные Арабские Эмираты

В Бишкек рейсом авиакомпании Fly Dubai из Дубая вернулись 159 граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в МИД КР.

По его данным, прибыли этим рейсом и кыргызстанцы из США, Канады, Великобритании, Афганистана, Египта, Республики Корея, Вьетнама, Японии, Мальдив, Бахрейна, которые совершили в аэропорту Дубая транзитную пересадку.

В МИД напомнили, что следующие рейсы по маршруту Дубай — Бишкек запланированы на 24 и 31 июля.

«Ими могут вернуться кыргызстанцы из стран, возобновивших регулярное сообщение с ОАЭ. При этом важно учесть, что перед приобретением авиабилетов им необходимо уточнить в авиакомпании возможность стыковки и допуска на вывозной рейс. Транзитное пребывание в аэропорту Дубая не должно превышать 24 часа до вылета вывозного рейса в Бишкек», — отметили в ведомстве.