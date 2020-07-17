Какие роддома в Кыргызстане принимают женщин с COVID-19. Список

В Кыргызстане девять родильных домов определили как обсвервационные. В них принимают только женщин с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

24.kg составило список с адресами и контактами родильных отделений, куда могут отправиться заболевшие беременные женщины:

Бишкек

Клинический родильный дом № 2, улица Московская, 225. Телефоны: 0312657397, 0312657401.

Чуйская область

Иссык-Атинская территориальная больница, город Кант, улица Эмиля Иманкулова, 6. Телефоны: 0313252130, 0313255727, 0557023271;

Московская территориальная больница, село Беловодское, улица Ленина, 94а. Телефоны: 0313152137, 0559500315.

Ошская область

Родительное отделение Городской клинической больницы, улица Саргалчаева. Телефоны: 0322255104, 0555859076.

Джалал-Абадская область

Родильное отделение Сузакской больницы, улица Дакан-Павлан. Телефоны: 0374850042, 0772691414, 0557271733.

Таласская область

Родильное отделение Таласской объединенной больницы, улица Бердике Баатыра, 1. Телефоны 0222721272, 0773453636.

Нарынская область

Родильное отделение Нарынской объединенной больницы, улица Раззакова. Телефоны: 0352253013, 0702324065.

Баткенская область

Родильное отделение Баткенской объединенной больницы, улица Раззакова. Телефон: 0773220434.

Иссык-Кульская область