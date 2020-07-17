Какие роддома в Кыргызстане принимают женщин с COVID-19. Список

В Кыргызстане девять родильных домов определили как обсвервационные. В них принимают только женщин с COVID-19 и внебольничной пневмонией.
24.kg составило список с адресами и контактами родильных отделений, куда могут отправиться заболевшие беременные женщины:
Бишкек
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Клинический родильный дом № 2, улица Московская, 225. Телефоны: 0312657397, 0312657401.
Чуйская область
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Иссык-Атинская территориальная больница, город Кант, улица Эмиля Иманкулова, 6. Телефоны: 0313252130, 0313255727, 0557023271;
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Московская территориальная больница, село Беловодское, улица Ленина, 94а. Телефоны: 0313152137, 0559500315.
Ошская область
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Родительное отделение Городской клинической больницы, улица Саргалчаева. Телефоны: 0322255104, 0555859076.
Джалал-Абадская область
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Родильное отделение Сузакской больницы, улица Дакан-Павлан. Телефоны: 0374850042, 0772691414, 0557271733.
Таласская область
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Родильное отделение Таласской объединенной больницы, улица Бердике Баатыра, 1. Телефоны 0222721272, 0773453636.
Нарынская область
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Родильное отделение Нарынской объединенной больницы, улица Раззакова. Телефоны: 0352253013, 0702324065.
Баткенская область
- Родильное отделение Баткенской объединенной больницы, улица Раззакова. Телефон: 0773220434.
Иссык-Кульская область
- Родильное отделение Иссык-Кульской областной больницы, улица Мичурина, 1. Телефон: 0777151613.