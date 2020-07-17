В дневные стационары Бишкека обратились 41,3 тысячи человек. Об этом на брифинге сообщил вице-мэр столицы Азиз Алымкулов.

По его словам, в Бишкеке работает 13 дневных стационаров, рассчитанных на 908 койко-мест.

«Помощь населению в дневных стационарах оказывают 216 медицинских работников и 22 волонтера», — отметил он.

Вице-мэр добавил, что в дневных стационарах начата установка терминалов живой очереди.

Кроме того, с 14 июля в Бишкеке начали работу два ночных стационара. Туда за медицинской помощью обратились 683 человека.