13:20
USD 77.45
EUR 88.24
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В дневные стационары Бишкека обратились 41,3 тысячи человек

В дневные стационары Бишкека обратились 41,3 тысячи человек. Об этом на брифинге сообщил вице-мэр столицы Азиз Алымкулов.

По его словам, в Бишкеке работает 13 дневных стационаров, рассчитанных на 908 койко-мест.

«Помощь населению в дневных стационарах оказывают 216 медицинских работников и 22 волонтера», — отметил он.

Вице-мэр добавил, что в дневных стационарах начата установка терминалов живой очереди.

Кроме того, с 14 июля в Бишкеке начали работу два ночных стационара. Туда за медицинской помощью обратились 683 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159791/
просмотров: 944
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше скончалась замдиректора межобластной объединенной клинической больницы
В Бишкеке от коронавируса скончался врач инфекционной больницы Шайназар Закиров
Передай дочери, что я ее люблю. У волонтера на руках задохнулся мужчина
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В Бишкек из Новосибирска вернулись 183 кыргызстанца
В Кыргызстане за сутки от пневмонии скончались 77 человек
Почему умирают молодые, а пневмония — это COVID-19, объяснил Эркин Джаманбаев
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 13,7 миллиона человек
За сутки внебольничной пневмонией заразились 1 тысяча 682 человека
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались шесть человек
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что говорит известный патологоанатом Валентина Пахман Коронавирус в Кыргызстане. Что говорит известный патологоанатом Валентина Пахман
COVID-19&nbsp;в Кыргызстане. Пять медиков умерли от&nbsp;коронавируса COVID-19 в Кыргызстане. Пять медиков умерли от коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались 11&nbsp;человек В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались 11 человек
Бизнес
Завершена реконструкция аэропорта &laquo;Исфана&raquo; Завершена реконструкция аэропорта «Исфана»
Профилактику никто не&nbsp;отменял! Профилактику никто не отменял!
От&nbsp;бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на&nbsp;миллион сомов От бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на миллион сомов
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; приглашает к&nbsp;сотрудничеству изготовителей полиграфической продукции ИА «24.kg» приглашает к сотрудничеству изготовителей полиграфической продукции
17 июля, пятница
13:19
Завершена реконструкция аэропорта «Исфана» Завершена реконструкция аэропорта «Исфана»
13:15
В одной из аптек Бишкека вновь выявили факт завышения цен на лекарства
13:14
В обсервации санатория в Воронцовке не осталось лекарств. Медики просят помощи
13:08
Житель Оша насмерть забил знакомого и оставил тело под мостом
12:40
Профсоюз просит президента повысить зарплаты медикам