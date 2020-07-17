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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек из Новосибирска вернулись 183 кыргызстанца

В Бишкек из Новосибирска вернулись 183 кыргызстанца. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По ее данным, они прибыли рейсом авиакомпании «Авиатраффик» по маршруту Новосибирск — Бишкек.

В ведомстве отметили, что список пассажиров сформирован в порядке очередности обращений граждан, нуждающихся в возвращении в Кыргызстан.

«Вернулись 73 кыргызстанских студента, обучающихся в вузах Сибирского федерального округа России», — добавили в МИД.

Кроме того, борт доставил гуманитарную помощь, собранную соотечественниками, на сумму 185 тысяч рублей. Это лекарственные препараты и медпринадлежности.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159768/
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