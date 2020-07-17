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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ВОЗ передала Кыргызстану средства индивидуальной защиты на более чем $500 тысяч

Всемирная организация здравоохранения передала Минздраву Кыргызстана средства индивидуальной защиты. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, передано 46 тысяч 200 защитных щитков для лица, 14 тысяч 600 защитных очков, 57 тысяч халатов, 150 тысяч респираторных масок KN95. Общая стоимость гуманитарной помощи составляет $508 тысяч 78.

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В МЗ КР отметили, что СИЗ позволят обеспечить безопасную и эффективную деятельность работников здравоохранения по всей стране. Средства защиты предоставлены по запросу правительства.

Ранее ВОЗ передавала Кыргызстану средства индивидуальной защиты, наборы для ПЦР-тестирования, запасы расходных лабораторных материалов для сбора образцов и тестирования (пробирки, тампоны для взятия мазков, наборы, реагенты и другое).

В ведомстве добавили, что организация также проводит онлайн-обучение для работников здравоохранения, в том числе лабораторий, организаций первичного здравоохранения, больниц, а также специалистов в области общественного здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159732/
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