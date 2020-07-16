Почти 60 тысяч звонков поступило в скорую помощь Бишкека с начала июля

С начала июля в Центр экстренной медицины поступило 59 тысяч 83 звонка. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, из этого количества зафиксировано 9 тысяч 442 обращения, проведено более 5 тысяч консультаций.

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«По обращениям горожан совершен 5 тысяч 71 выезд, выявлены 1 тысяча 323 случая пневмонии и 57 — COVID-19, госпитализировано 840 человек», — добавили в муниципалитете.

За аналогичный период в июне обработано 6 тысяч 775 обращений, проведена 3 тысячи 481 консультация, совершено 5 тысяч 275 выездов, выявлено 325 случаев COVID-19 и 97 — пневмонии, госпитализировано 1 тысяча 611 человек. Общее количество звонков в 103 за этот период не фиксировалось.