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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

А в ГСИН не COVID-19: сотрудники болеют воспалением легких

33 сотрудника ГСИН с 1 мая излечились от внебольничной пневмонии. Сегодня еще 42 работника пенитенциарной системы получают амбулаторное лечение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в настоящее время медики ГСИН принимают до 150 человек в день. В госпитале службы работают семь врачей и шесть медсестер.

«В общей сложности у 75 сотрудников воспаление легких», — информирует пресс-служба.

Сколько работников заражены коронавирусом, в ГСИН не уточняют. Там отмечают, что у всех заболевших воспаление легких.

Факт заражения коронавирусной инфекцией заключенных, осужденных и подследственных в ведомстве тоже опровергают.

Ранее экс-депутат парламента Ширин Айтматова и родственники арестованного бывшего члена ЖК Равшана Джеенбекова сообщали, что в СИЗО-1 много зараженных COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159696/
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