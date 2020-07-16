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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав объяснил, почему для лечения COVID-19 не применяют некоторые препараты

В клинические протоколы включаются только препараты с доказанной эффективностью. Об этом на брифинге сообщила главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Аида Зурдинова.

Она отметила, что в адрес Минздрава звучит много критики, что он не включает в протоколы некоторые препараты, в том числе ремдесивир.

«Но до настоящего времени они не имеют доказанную эффективность. Хотелось отметить, что данные препараты находятся на стадии изучения, проходят исследования на людях. В руководствах многих стран прописано, что их применение должно быть только в рамках клинических исследований. Кыргызстан не проводит клинических испытаний, потому что у нас нет нормативно-правовых актов для этого. Пока эффективность не доказана, тратить средства нерационально. Такие препараты могут быть небезопасными. У ремдесивира есть побочный эффект — развитие острой почечной недостаточности. Поэтому их включать рано, пока не будет доказана их эффективность и безопасность», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159646/
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