Минздрав объяснил, почему для лечения COVID-19 не применяют некоторые препараты

В клинические протоколы включаются только препараты с доказанной эффективностью. Об этом на брифинге сообщила главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Аида Зурдинова.

Она отметила, что в адрес Минздрава звучит много критики, что он не включает в протоколы некоторые препараты, в том числе ремдесивир.

«Но до настоящего времени они не имеют доказанную эффективность. Хотелось отметить, что данные препараты находятся на стадии изучения, проходят исследования на людях. В руководствах многих стран прописано, что их применение должно быть только в рамках клинических исследований. Кыргызстан не проводит клинических испытаний, потому что у нас нет нормативно-правовых актов для этого. Пока эффективность не доказана, тратить средства нерационально. Такие препараты могут быть небезопасными. У ремдесивира есть побочный эффект — развитие острой почечной недостаточности. Поэтому их включать рано, пока не будет доказана их эффективность и безопасность», — добавила она.