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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В дневные стационары Бишкека обратилось больше 31 тысячи человек

На 15 июля в дневные стационары Бишкека обратились 31 тысяча 486 граждан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

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По ее данным, из них 23 тысячи 439 получили капельницы и уколы, 7 тысяч 851 — медконсультации, 187 человек госпитализировали.

«Днем в стационарах работает 229 человек: врачи, медсестры, санитары, ординаторы и волонтеры. Персонал и привлеченные специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты, питанием, временным жильем», — отметили в муниципалитете.

Дневные стационары работают с 8.00 до 20.00, ночные — с 21.00 до 9.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159563/
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