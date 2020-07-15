В Оше от внебольничной пневмонии скончался врач Осмонали Шамшидов

Умер врач высшей категории, опытный анестезиолог и директор Ошского областного центра крови Осмонали Шамшидов. Информацию 24.kg подтвердил куратор Минздрава в регионе Шаятбек Абдурахманов.

По его словам, Осмонали Шамшидов скончался 10 июля от внебольничной пневмонии.

Фото из интернета. Осмонали Шамшидов

Всего в области с марта умерли пять медиков: директор ЦСМ Кара-Кульджинского района Альберт Исмаилов, заместитель главного врача Центра санитарно-эпидемиологического надзора Артыкбай Эралиев, врач Областной детской больницы Жангара Абдихаликов, бывший врач Ноокатской территориальной больницы Орозали Абдухалимов и главный санитарный врач Айчурек Келдибекова.