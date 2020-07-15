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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Оше от внебольничной пневмонии скончался врач Осмонали Шамшидов

Умер врач высшей категории, опытный анестезиолог и директор Ошского областного центра крови Осмонали Шамшидов. Информацию 24.kg подтвердил куратор Минздрава в регионе Шаятбек Абдурахманов. 

По его словам, Осмонали Шамшидов скончался 10 июля от внебольничной пневмонии. 

из интернета
Фото из интернета. Осмонали Шамшидов

Всего в области с марта умерли пять медиков: директор ЦСМ Кара-Кульджинского района Альберт Исмаилов, заместитель главного врача Центра санитарно-эпидемиологического надзора Артыкбай Эралиев, врач Областной детской больницы Жангара Абдихаликов, бывший врач Ноокатской территориальной больницы Орозали Абдухалимов и главный санитарный врач Айчурек Келдибекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159551/
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