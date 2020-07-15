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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

В Бишкеке завершили строительство круговой велодорожки

В Бишкеке полностью завершено строительство кольцевой велодорожки в южной части города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что ее планируют соединить с П-образной велодорожкой с северной части, после чего появится единая кольцевая сеть, которая соединит юг и север столицы.

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«Сейчас идет активная работа по строительству П-образной велосети, большая часть уже завершена, на некоторых участках проходят подготовительные работы, укладывается асфальт», — отметили в мэрии.

На стадии завершения и строительство велодорожки в западной части Бишкека — на улице Ден Сяопина (от улицы Фучика до улицы Алыкулова).

Кроме того, Бишкекасфальтсервис продолжает работу по ремонту дорог. Спецбригады предприятия ведут строительство улицы Пушкина (от улицы Павлова до улицы Бейшеналиевой) и улицы Бобулова (от проспекта Чуй до улицы Пушкина). Кроме того, здесь будут обустроены тротуары. Ремонт завершат к концу июля. Параллельно строится улица Исакеева (от улицы 7 Апреля до улицы Армейской) с обустройством тротуара с одной стороны.

«Проходит капитальный ремонт с обустройством тротуаров и по линии подрядных стройкомпаний на улице Чокморова (от улицы Турусбекова до улицы Уметалиева), улице Усенбаева (от улицы Боконбаева до Токтогула), улицы Ибраимова (от проспекта Жибек Жолу до улицы Куренкеева), улицы Тыныстанова (от улицы Горького до Кулатова). Завершено капстроительство на улицах Осмонова, Васильева, Аул, Ашхабадской», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что в этом году предусмотрен и ремонт, и строительство тротуаров. На стадии завершения работы на улице Ахунбаева (от улицы Байтика Баатыра до улицы Юнусалиева), улице Московской (от проспекта Манаса до улицы Бейшеналиевой) и улице Молдокулова (от улицы Ахунбаева до улицы Куйурчук).

«На улице Каралаева (от улицы Суеркулова до улицы Шопена идет подготовка под асфальтовое покрытие. Совсем недавно началось строительство пешеходной зоны по улице Раззакова (от улицы Токтогула до улицы Туголбай-Аты», — добавили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что по вопросам ремонта дорог, тротуаров и велодорог можно обращаться по телефону 0555888161.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159470/
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