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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В городе Ош развернут обсервацию для медиков, которые борются с коронавирусом

В Оше в отеле «Бий Ордо» развернут обсервацию для медицинских работников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, сегодня мэр Оша Таалайбек Сарыбашов ознакомился с деятельностью отеля и поговорил с его руководством, которое решило размещать здесь на обсервацию медработников после своих смен. «Градоначальник выразил слова искренней благодарности руководству отеля и отметил их вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», — рассказали в муниципалитете.

Отмечается, что с 15 июля в отеле установят 50 коек со всеми условиями. Питанием медработников обеспечит бизнес-ассоциация JIA.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159458/
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