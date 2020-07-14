В городе Ош развернут обсервацию для медиков, которые борются с коронавирусом

В Оше в отеле «Бий Ордо» развернут обсервацию для медицинских работников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, сегодня мэр Оша Таалайбек Сарыбашов ознакомился с деятельностью отеля и поговорил с его руководством, которое решило размещать здесь на обсервацию медработников после своих смен. «Градоначальник выразил слова искренней благодарности руководству отеля и отметил их вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», — рассказали в муниципалитете.

Отмечается, что с 15 июля в отеле установят 50 коек со всеми условиями. Питанием медработников обеспечит бизнес-ассоциация JIA.