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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врача, рассказавшего о проблемах, понизили в должности. Потом передумали

Главу центра семейных врачей в Узгенском районе Гульмиру Омуржанову восстановили в должности. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Гульмиру Омуржанову понизили в должности из-за того, что она рассказала в социальных сетях о нехватке медицинского оборудования и СИЗ без согласования с руководством.

«Ее не увольняли. Она также продолжает работать заведующей ЦСМ. Приказ о том, чтобы понизить ее в должности уже не действует. Ей сделали только устное замечание. Женщина как работала, так и продолжает работать», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159434/
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