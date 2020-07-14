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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ОАО «Кыргызалтын» отдало свою гостиницу под обсервацию для медиков

ОАО «Кыргызалтын» предоставило свою гостиницу под обсервацию для медицинских работников, прибывших из разных регионов республики для оказания помощи своим коллегам из Национального госпиталя. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Минздраве.

Гостиница находится в центре Бишкека. Всего для медиков выделено 65 мест. Там они смогут отдохнуть между сменами, не подвергая опасности своих близких. В обязательном порядке медработники будут обеспечены трехразовым горячим питанием.

«В гостинице уже созданы и предусмотрены все условия для медиков. Это наш вклад в борьбу с коронавирусом и в поддержку медицинских работников, которые находятся на передовой в борьбе с этим опасным заболеванием», — прокомментировали решение в самом ОАО «Кыргызалтын».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159385/
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