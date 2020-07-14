В Бишкек из Екатеринбурга вернулись 186 кыргызстанцев, в том числе пять врачей

В Бишкек из Екатеринбурга прилетели еще 186 кыргызстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

Фото МИД КР. В Бишкек из Екатеринбурга возвратили еще 186 кыргызстанцев

По ее данным, они прибыли чартерным рейсом авиакомпании Aviatraffic. Этим самолетом прилетели студенты, обучающиеся в Уральском федеральном округе, остро нуждающиеся в возвращении кыргызстанцы из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Сургута, Нового Уренгоя, Салехарда, Кургана, Ноябрьска, Перми.

Прибыли и пять медицинских работников, которые вызвались помочь отечественным врачам в борьбе с коронавирусом.