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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек из Екатеринбурга вернулись 186 кыргызстанцев, в том числе пять врачей

В Бишкек из Екатеринбурга прилетели еще 186 кыргызстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

МИД КР
Фото МИД КР. В Бишкек из Екатеринбурга возвратили еще 186 кыргызстанцев

По ее данным, они прибыли чартерным рейсом авиакомпании Aviatraffic. Этим самолетом прилетели студенты, обучающиеся в Уральском федеральном округе, остро нуждающиеся в возвращении кыргызстанцы из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Сургута, Нового Уренгоя, Салехарда, Кургана, Ноябрьска, Перми.

Прибыли и пять медицинских работников, которые вызвались помочь отечественным врачам в борьбе с коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159337/
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