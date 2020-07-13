В три аптеки Каракола доставили гепарин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По ее данным, лекарство будут продавать по одной упаковке на руки строго по назначению врача.
Адреса аптек:
- «Неман» — улица Абдрахманова, 123/19;
- «Неман» — улица Абдрахманова (ниже мечети);
- «Неман» — пересечение улиц Токтогула и Ленина.
Отметим, что гепарин препятствует свертыванию крови, его прописывают зараженным коронавирусом и пневмонией.
Активисты Каракола уже несколько дней бьют тревогу, что в городе нет препаратов для лечения осложнений, вызванных коронавирусом.