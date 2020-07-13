45 медиков-добровольцев из Москвы. Где и как они будут работать

Накануне в Бишкек из России прибыла группа кыргызских медиков в составе 45 человек. Среди них врачи разного профиля и медсестры. Все они временно оставили насиженные рабочие места и прилетели с единственной целью — помочь своей стране в борьбе коронавирусной инфекцией и вспышкой внебольничной пневмонии.
Это вторая группа медиков, первая прибыла 5 июля. Сразу после приземления в «Манасе», вернувшись на родину, врачи-добровольцы оказались в непонятной ситуации. В аэропорту они два часа ждали представителей Минздрава, мэрии и политиков, которые должны были их встретить и доставить в город.
Хирург Кайрат Ракматов, который тоже прилетел в столицу, рассказал 24.kg о настроении коллег.
— Куда поселили врачей-добровольцев?
— Группу разместили в общежитие лицея «Айчурок». Насколько мне известно, там кормят и возят на двух микроавтобусах Минздрава в больницу. Сам я нахожусь в своей квартире.
— Когда приступите к лечению пациентов, знаете уже, где будете работать?
— Сегодня прошли обучение, как правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты, и представители Минздрава нас распределили по больницам. Я и еще один медик из нашей группы будем помогать коллегам во временном стационаре «Континент», это в здании бывшего отеля. Один врач с медсестрой поедет в Иссык-Атинскую клиническую больницу в Канте, остальные будут работать в обсервации «Семетей».
— Вчера вас никто не встретил в аэропорту. Надеюсь, медики не разочаровались в своем желании помочь республике?
После долгого ожидания я, сообщив руководителю группы, что буду на связи, уехал своим путем.
А мои коллеги так и не дождались представителей госорганов. Часть их забрали волонтеры, которые прибыли в аэропорт за грузом с лекарствами, на своем транспорте, остальным оплатили такси.
— Вопрос оплаты вашего труда и обратной доставки в Москву уже решен?
— Насчет оплаты не знаем. Сегодня представители Минздрава говорили, что наша работа будет оплачена. Мы приняли решение приехать в Кыргызстан с чувством патриотизма, готовились поработать на добровольной основе. Многие взяли отпуск без содержания, некоторые во время своего трудового отпуска решили помочь стране.
Те, у кого российское гражданство и с работы отпросились на время, намерены через один-два месяца вернуться. Но я готов остаться надолго, если будет необходимость.
Как будем возвращаться назад, в Россию, не знаю. В посольстве на этот счет не говорили. Насколько мне известно, наш приезд тоже был проблематичным, билеты оплатила одна строительная компания.
— В Москве вы работали с больными COVID-19?
— Нет, в красной зоне не работал, но прошел специальное обучение по лечению инфицированных. Нас готовили.
Сколько медиков-добровольцев прибыло в Кыргызстан?
Отметим, что на нехватку медицинского персонала в больницах КР первыми откликнулись соотечественники в России. Они выразили готовность вернуться на родину. Соответствующим органам республики оставалось только организовать их приезд.
Первая группа из 26 кыргызстанских врачей-добровольцев прилетела 5 июля. В настоящее время они работают в инфекционных клиниках страны, в красных зонах. Их перелет также был организован за счет средств меценатов и при содействии посольства Кыргызстана.
Вторая группа в составе 45 медиков прибыла накануне, 12 июля. Они будут работать в больницах и дневных стационарах Бишкека и Чуйской области.