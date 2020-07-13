45 медиков-добровольцев из Москвы. Где и как они будут работать

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Накануне в Бишкек из России прибыла группа кыргызских медиков в составе 45 человек. Среди них врачи разного профиля и медсестры. Все они временно оставили насиженные рабочие места и прилетели с единственной целью — помочь своей стране в борьбе коронавирусной инфекцией и вспышкой внебольничной пневмонии.

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Это вторая группа медиков, первая прибыла 5 июля. Сразу после приземления в «Манасе», вернувшись на родину, врачи-добровольцы оказались в непонятной ситуации. В аэропорту они два часа ждали представителей Минздрава, мэрии и политиков, которые должны были их встретить и доставить в город.

Хирург Кайрат Ракматов, который тоже прилетел в столицу, рассказал 24.kg о настроении коллег.

— Куда поселили врачей-добровольцев?

— Группу разместили в общежитие лицея «Айчурок». Насколько мне известно, там кормят и возят на двух микроавтобусах Минздрава в больницу. Сам я нахожусь в своей квартире.

— Когда приступите к лечению пациентов, знаете уже, где будете работать?

— Сегодня прошли обучение, как правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты, и представители Минздрава нас распределили по больницам. Я и еще один медик из нашей группы будем помогать коллегам во временном стационаре «Континент», это в здании бывшего отеля. Один врач с медсестрой поедет в Иссык-Атинскую клиническую больницу в Канте, остальные будут работать в обсервации «Семетей».

— Вчера вас никто не встретил в аэропорту. Надеюсь, медики не разочаровались в своем желании помочь республике?

— Было неприятно, но лично у меня желание помочь не отпало, думаю, у остальных тоже. Нам говорили в посольстве, что встретят. Поэтому мы ждали в «Манасе». Сначала прошли долгий паспортный контроль. Мне кажется, можно было бы для медиков организовать зеленый коридор. Но, как оказалось, нас никто не ждал, не было даже транспорта.

После долгого ожидания я, сообщив руководителю группы, что буду на связи, уехал своим путем.

А мои коллеги так и не дождались представителей госорганов. Часть их забрали волонтеры, которые прибыли в аэропорт за грузом с лекарствами, на своем транспорте, остальным оплатили такси.

— Вопрос оплаты вашего труда и обратной доставки в Москву уже решен?

— Насчет оплаты не знаем. Сегодня представители Минздрава говорили, что наша работа будет оплачена. Мы приняли решение приехать в Кыргызстан с чувством патриотизма, готовились поработать на добровольной основе. Многие взяли отпуск без содержания, некоторые во время своего трудового отпуска решили помочь стране.

Те, у кого российское гражданство и с работы отпросились на время, намерены через один-два месяца вернуться. Но я готов остаться надолго, если будет необходимость.

Как будем возвращаться назад, в Россию, не знаю. В посольстве на этот счет не говорили. Насколько мне известно, наш приезд тоже был проблематичным, билеты оплатила одна строительная компания.

— В Москве вы работали с больными COVID-19?

— Нет, в красной зоне не работал, но прошел специальное обучение по лечению инфицированных. Нас готовили.