Фото дня. Ночная очередь бишкекчан за лекарствами

Фото из соцсетей. Сегодня ночью бишкекчане стояли в огромной очереди, чтобы купить необходимые лекарства

Рост зараженных коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией продолжается.

Кыргызстанцы по-прежнему испытывают нехватку необходимых и жизненно важных лекарственных препаратов. Социальные сети превратились в доску объявлений: все ищут для своих близких и родных препараты и кислородные концентраторы.

Сегодня ночью фармацевтическая компания «Неман» получила ограниченную партию гепарина. Люди выстроились в огромную очередь, чтобы купить это лекарство.