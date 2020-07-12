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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Фото дня. Ночная очередь бишкекчан за лекарствами

из соцсетей
Фото из соцсетей. Сегодня ночью бишкекчане стояли в огромной очереди, чтобы купить необходимые лекарства

Рост зараженных коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией продолжается.

Кыргызстанцы по-прежнему испытывают нехватку необходимых и жизненно важных лекарственных препаратов. Социальные сети превратились в доску объявлений: все ищут для своих близких и родных препараты и кислородные концентраторы.

Сегодня ночью фармацевтическая компания «Неман» получила ограниченную партию гепарина. Люди выстроились в огромную очередь, чтобы купить это лекарство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159157/
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