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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Медики из стационара на базе «Ганси» жалуются, что их не отпускают домой

Медиков стационара, находящегося на бывшей базе «Ганси», не отпускают домой. Об этом они сообщили 24.kg.

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По словам медработников, по договору сегодня их должны были на две недели заменить. Однако приехавший чиновник Минздрава заявил, что медиков не хватает, а те, кто лечит пациентов сейчас, остаются еще на неделю.

«Медицинские работники устали морально и физически. По договору они должны заступать на смену каждые шесть часов и работать две недели. По факту медики работают минимум 10-12 часов. Самовольно они не могут уехать, поскольку боятся за то, что им не заплатят за отработанные две недели», — заявили редакции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159145/
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