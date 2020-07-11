Энергетические объекты открывают стационары. Нужен медицинский персонал

Ряд энергетических объектов Кыргызстана предоставляет свои помещения для открытия дневных стационаров. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь ОАО «Электрические станции» Тагжана Айдаралиева.

По ее словам, сейчас нужно найти медицинский персонал, который будет принимать пациентов.

Стационары откроют в следующих филиалах:

ТЭЦ Бишкека;

ТЭЦ Оша;

КТГЭС в Каракуле;

каскад Таш-Кумырской ГЭС;

Ат-Башинская ГЭС.

«Приглашаем медиков, готовых работать в дневном стационаре, оплату гарантируем. В случае необходимости иногородних медиков, работающих в наших стационарах, обеспечим в столице временным жильем», — сказала Тагжана Айдаралиева.

Обращаться по телефонам: 0505752036, 0553535365.