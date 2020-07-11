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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Энергетические объекты открывают стационары. Нужен медицинский персонал

Ряд энергетических объектов Кыргызстана предоставляет свои помещения для открытия дневных стационаров. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь ОАО «Электрические станции» Тагжана Айдаралиева.

По ее словам, сейчас нужно найти медицинский персонал, который будет принимать пациентов.

Стационары откроют в следующих филиалах:

  • ТЭЦ Бишкека;
  • ТЭЦ Оша;
  • КТГЭС в Каракуле;
  • каскад Таш-Кумырской ГЭС;
  • Ат-Башинская ГЭС.

«Приглашаем медиков, готовых работать в дневном стационаре, оплату гарантируем. В случае необходимости иногородних медиков, работающих в наших стационарах, обеспечим в столице временным жильем», — сказала Тагжана Айдаралиева.

Обращаться по телефонам: 0505752036, 0553535365.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159142/
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